Lý Hoàng Nam đón Tết “độc”, bố mẹ tiết lộ chuyện lấy vợ ra sao?

“Từ khi bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Hoàng Nam hầu như chưa có cái Tết trọn vẹn nào với gia đình. Có lúc gần Tết thì đi, hết Tết mới về. Năm nay Nam tập đến hết ngày 29 tháng Chạp âm lịch rồi mùng 2 tháng Giêng sẽ lên đường thi đấu. Vì vậy mà nhiều khi tôi chỉ ước có một cái Tết sum họp, gia đình quây quần là đủ rồi”.

Hoàng Nam lên đường sang Mexico thi đấu ngay ngày mùng 2 Tết Âm lịch năm nay

Đó là lời bộc bạch của bà Đỗ Thanh Yến, mẹ ruột Lý Hoàng Nam khi chia sẻ về tưởng dễ mà khó này của mình khi tay vợt số 1 Việt Nam sẽ lên đường tham dự hai giải đấu quốc tế tại Mexico ngay mùng 2 Tết Âm lịch năm nay. Theo dự kiến, Hoàng Nam sau đó sẽ còn bay tiếp sang Mỹ để tranh tài ở một số giải đấu khác.

Việc cậu con trai thường xuyên xa nhà trong những ngày Tết nên với bà Yến, kỷ niệm về cái Tết vui nhất là lần hiếm hoi Hoàng Nam giúp bà dọn dẹp nhà cửa: “Cái Tết vui nhất của tôi là lần hiếm hoi Hoàng Nam, chị gái cùng em gái đều có mặt ở nhà. Các con cùng nhau dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa. Giờ chị gái Nam đi lấy chồng, con trai đi thi đấu nên không khí Tết cũng ít ấm cúng hẳn”.

Hoàng Nam bắt đầu lì xì bố mẹ từ năm 18 tuổi nhưng rất hiếm hoi để có một cái Tết trọn vẹn với gia đình

Mẹ ruột Hoàng Nam cho biết bà đã bắt đầu được nhận lì xì từ cậu con trai kể từ khi Hoàng Nam lên 18 tuổi: “Tôi không bao giờ quên được cái cảm giác hạnh phúc lần đầu nhận tiền mừng tuổi từ Nam. Cảm giác hai vợ chồng nhìn thấy được sự trưởng thành của con trai. Nam vẫn duy trì việc này qua các năm”.

Đặc biệt, tâm sự về chuyện lập gia đình của con trai, bà Thanh Yến nói: “Thật tình hai vợ chồng tôi cũng mong con trai mình lấy vợ. Nhưng nghiệp cầm vợt của con còn dài, đam mê và cái duyên với quần vợt còn lớn. Vì vậy mà chúng tôi luôn tôn trọng mọi suy nghĩ của Nam và để con tự quyết định về tương lai”.

Bố mẹ Hoàng Nam mong con trai lấy vợ nhưng cũng rất tôn trọng quyết định của tay vợt số 1 Việt Nam

Trong năm 2021, dù là “năm tuổi” của mình, tay vợt sinh năm 1997 vẫn có một năm thi đấu tương đối thành công khi kết thúc bằng 3 chiếc cúp vô địch ITF Men’s World Tennis Tour khi tham dự chuỗi giải đấu quốc tế diễn ra liên tiếp ở Ai Cập và Mexico hồi cuối năm ngoái. Nhờ thành tích này, Hoàng Nam tăng 200 bậc từ hạng 781 ATP lên hạng 581 ATP.

“Thời gian trước nhìn Nam tụt hạng, không tiến bộ do ảnh hưởng của dịch, chỉ tập trong nước và không được cọ sát với các tay vợt mạnh quốc tế, vợ chồng tôi rất buồn. May sao Hoàng Nam không nản chí, vẫn ra sức tập luyện để có được thành công vào cuối năm ngoái. Tôi hi vọng năm nay Nam sẽ thuận lợi hơn để tiếp tục mang cúp về cho bố mẹ”, bà Yến nói thêm.

