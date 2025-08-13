Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Video bóng đá WSG Tirol - Real Madrid: Mbappe chói sáng, tưng bừng 4 bàn

(Giao hữu) Kylian Mbappe tỏa sáng với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo, giúp Real Madrid thắng đậm WSG Tirol trong trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2025/26.

  

Tại sân Tivoli Stadion Tirol ở Innsbruck (Áo), Real Madrid sớm chọc thủng lưới chủ nhà WSG Tirol khi Eder Militao đánh đầu mở tỷ số ở phút 10. Chỉ ba phút sau, Mbappe nhân đôi cách biệt.

Mbappe tỏa sáng với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo

Mbappe tỏa sáng với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo

Sang hiệp hai, tiền đạo người Pháp tiếp tục lập công ở phút 59 sau pha chọc khe tinh tế của đồng hương Tchouameni, nâng tỷ số lên 3-0. Ngay sau đó, HLV Xabi Alonso thực hiện 7 sự thay đổi người, và một trong số các cầu thủ vào sân là Rodrygo đã ấn định chiến thắng 4-0 ở phút 82 sau tình huống phối hợp bật nhả với chính Mbappe.

Ở trận này, Real Madrid sử dụng 3 tân binh ngay từ đầu gồm Trent Alexander Arnold, Dean Huijsen và Alvaro Carreras. Tiền vệ Arda Guler để lại dấu ấn đậm nét khi 2 lần đưa bóng chạm khung gỗ và kiến tạo cho Mbappe ghi bàn đầu tiên.

Mbappé, tác giả 43 bàn thắng ngay mùa đầu khoác áo Real Madrid, suýt có hat-trick ở phút 71 nhưng không thắng được thủ môn đối phương. Dù vậy, cựu sao PSG vẫn kịp kiến tạo bàn thứ tư cho Rodrygo bằng pha trả bóng chính xác.

Real Madrid mới trở lại tập luyện hôm 4/8 sau khi tham dự FIFA Club World Cup tại Mỹ. Trận gặp WSG Tirol là trận giao hữu chính thức duy nhất của “Kền kền trắng” trong giai đoạn chuẩn bị ngắn ngủi trước khi bước vào La Liga, khởi đầu bằng cuộc tiếp đón Osasuna ngày 20/8.

Tỷ số chung cuộc: WSG Tirol 0-4 Real Madrid (Hiệp 1: 0-2)

Ghi bàn (kiến tạo)

Real Madrid: Militao (10', Diaz), Mbappe (13', Guler) (59', Tchouameni), Rodrygo (81', Mbappe)

Đội hình xuất phát

WSG Tirol: Stejskal; Boras, Bockle, Lawrence; Huetz, Schweighofer, Muller, Wels; Hinterseer, Rieder; Votter

Real Madrid: Courtois; Carreras, Militao, Huijsen, Arnold; Tchouameni, Guler, Ceballos; Brahim Diaz, Mbappe, Vinicius

13/08/2025 01:13 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Real Madrid
