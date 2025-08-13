Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Họp báo PSG - Tottenham: Sao "Gà trống" lên tiếng ủng hộ Donnarumma

Sự kiện: Paris Saint-Germain Tottenham

HLV Luis Enrique của PSG và HLV Thomas Franck bên phía Tottenham đã có những phát biểu đáng chú ý trước trận tranh Siêu cúp châu Âu.

Diễn biến
Vicario lên tiếng ủng hộ Donnarumma

"Vâng, tôi có đọc tin Donnarumma sẽ không góp mặt. Với tôi, Donnarumma là đội trưởng ở tuyển Italia và tôi có mối quan hệ rất tốt với anh ấy. Đây là chuyện giữa anh ấy và PSG để tìm ra giải pháp tốt nhất cho tương lai. Tôi chỉ muốn chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp".

HLV Frank tin rằng PSG sẽ không sa sút phong độ

"Tất nhiên, chúng tôi có giai đoạn tiền mùa giải 'bình thường' hơn so với PSG. Bất kỳ HLV nào cũng muốn có sự chuẩn bị trọn vẹn khi trận mở màn lại quan trọng đến thế. Xét ở khía cạnh đó, có thể chúng tôi được lợi khi họ không có nhiều thời gian chuẩn bị. Nhưng tôi tin các cầu thủ PSG sẽ ra sân với thể trạng và tinh thần tốt nhất.

Có những điểm mạnh và điểm yếu cho cả hai đội ở trận này. Tôi chắc chắn 100% rằng PSG đã lấy lại sự tươi mới. Họ có thể vượt trội hơn trên cả chặng đường dài của mùa giải, nhưng trong một trận đấu duy nhất, chúng tôi đã sẵn sàng".

⚠️PSG gặp bất lợi

Sau mùa giải 2024/25 kéo dài với chức vô địch Champions League và ngôi á quân FIFA Club World Cup, PSG chỉ có quãng nghỉ ngắn ngủi trước khi bước vào mùa giải mới. Bước vào trận mở màn mùa 2025/26, HLV Luis Enrique sẽ không có thủ thành Gianluigi Donnarumma (bị loại khỏi đội hình và đang trên đường rời PSG), tiền vệ Joao Neves (treo giò) và tân binh Illia Zabarnyi, khiến đội bóng thủ đô nước Pháp phần nào bước vào cuộc so tài với Tottenham trong thế bị động.

Donnarumma bị loại khỏi đội hình PSG

Trận đấu giữa PSG và Tottenham lẽ ra có thể chứng kiến màn đối đầu thú vị giữa hai thủ môn người Italia là Gianluigi Donnarumma và Guglielmo Vicario. Tuy nhiên, Donnarumma đã bị ban lãnh đạo PSG loại khỏi danh sách thi đấu, đồng thời được khuyến khích tìm bến đỗ mới sau sự xuất hiện của tân binh Lucas Chevalier.

Video bóng đá Bayern Munich - Tottenham: Kane mở điểm và đá hỏng 11m, vùi dập 4 bàn
Video bóng đá Bayern Munich - Tottenham: Kane mở điểm và đá hỏng 11m, vùi dập 4 bàn

(Giao hữu) Bayern Munich giành chiến thắng đậm đà trước Tottenham trên sân nhà Allianz Arena. Nhà vô địch nước Đức đã chơi lấn lướt và hoàn toàn áp...

Bấm xem >>

13/08/2025 00:39 AM (GMT+7)
