Họp báo PSG - Tottenham: Sao "Gà trống" lên tiếng ủng hộ Donnarumma

HLV Frank tin rằng PSG sẽ không sa sút phong độ

"Tất nhiên, chúng tôi có giai đoạn tiền mùa giải 'bình thường' hơn so với PSG. Bất kỳ HLV nào cũng muốn có sự chuẩn bị trọn vẹn khi trận mở màn lại quan trọng đến thế. Xét ở khía cạnh đó, có thể chúng tôi được lợi khi họ không có nhiều thời gian chuẩn bị. Nhưng tôi tin các cầu thủ PSG sẽ ra sân với thể trạng và tinh thần tốt nhất.

Có những điểm mạnh và điểm yếu cho cả hai đội ở trận này. Tôi chắc chắn 100% rằng PSG đã lấy lại sự tươi mới. Họ có thể vượt trội hơn trên cả chặng đường dài của mùa giải, nhưng trong một trận đấu duy nhất, chúng tôi đã sẵn sàng".