Kết quả bóng đá Torino - AC Milan: Thần tài người Mỹ bị sốt vẫn tạo màn ngược dòng (Serie A)

Chuỗi trận phong độ tốt ở Serie A giúp AC Milan có thể nghĩ về ngôi vô địch khi họ đến thăm Turin, nhưng chỉ sau 8 phút bất lợi đã xuất hiện. Tomori rất ngô nghê để bóng chạm tay trong một tình huống Torino tạt bóng vào vòng cấm, và trên chấm 11m Vlasic sút rất căng khiến Maignan chạm tay cũng không cứu được.

Vlasic (số 10) mở điểm cho Torino từ quả penalty

Milan chưa định thần lại sau bàn thua thì tới phút 17, Nkunku bị Tameze cướp bóng và trong pha phản công. Duvan Zapata dù ở góc hẹp đã sút xuyên qua chân Pavlovic và đưa bóng luồn qua dưới người Maignan đi vào lưới, bàn thắng đầu tiên của Zapata sau hơn 1 năm tịt ngòi.

Trong lúc Milan bí lối, phút 24 Rabiot đã ghi một siêu phẩm khó tin từ ngoài vòng cấm đưa bóng vào góc cao khung thành để rút ngắn 1-2. Vài phút sau Milan gặp tổn thất khi Leao bị đau háng và phải rời sân (Pulisic không đá chính vì bị sốt), nhưng trước khi hết hiệp Rabiot suýt nữa quân bình 2-2 cho đội khách với cú vô-lê chệch cột dọc sau quả tạt của Saelemaekers.

Milan gia tăng sức ép trong hiệp 2, phút 55 thủ môn Israel đã cứu thua liên tiếp các pha dứt điểm của Bartesaghi và Ricci. Bartesaghi được thay ra ở phút 67 và ngay sau khi vào thay anh, Pulisic đã ghi bàn ngay ở chạm những đầu tiên sau khi đón đường chuyền vào của Saelemaekers.

Pulisic vào sân cho Milan và lập tức gỡ hòa trước khi ngược dòng

Torino mừng hụt ở phút 71 khi Che Adams đã đưa bóng vào lưới Milan, nhưng trước đó Pedersen đã phạm lỗi với Saelemakers. Còn Milan thì mừng thật ở phút 77: Chính Pulisic ghi bàn khi anh đón đường chuyền nảy của Ricci với cú vô-lê bằng má trong chân trái từ cự ly 8m đánh bại Israel. Sang phút 90, đến lượt Pulisic mừng hụt khi đã chọc thủng lưới Torino, nhưng Nkunku rơi vào bẫy việt vị.

Thắng 3-2, AC Milan leo lên đầu bảng với 31 điểm bằng Napoli nhưng họ đã hơn đúng 1 đơn vị hiệu số.

Tỷ số trận đấu: Torino 2-3 AC Milan.

Ghi bàn (kiến tạo):

- Torino: Vlasic 10' (pen), Zapata 17' (Vlasic)

- AC Milan: Rabiot 24' (Tomori), Pulisic 67' (Saelemaekers) 77' (Ricci)

Đội hình xuất phát:

Torino: Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams.

AC Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.