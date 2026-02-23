Ronaldo lên tiếng sau lùm xùm “đình công”, có rời Al Nassr sau World Cup?

Vụ đình công gây chấn động của Ronaldo

Trong lần xuất hiện mới nhất trước báo giới, siêu sao Cristiano Ronaldo khẳng định vẫn cam kết gắn bó với Al Nassr, dù đầu tháng này anh hai lần từ chối ra sân cho đội bóng đang đua vô địch Saudi Pro League. Siêu sao người Bồ Đào Nha ở tuổi 41 vừa lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 trước Al Hazem hôm thứ Bảy.

Ronaldo ghi bàn đều đặn cho Al Nassr

Tuy vậy, Ronaldo làm dấy lên đồn đoán về tương lai khi “đình công” do tức giận trước việc Al Nassr không bổ sung lực lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Cựu huyền thoại Manchester United và Real Madrid tự rút tên khỏi các trận gặp Al Riyadh và Al Ittihad để phản đối Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF).

Ronaldo: “Tôi thuộc về Saudi Arabia”

Sau khi tái xuất ở chiến thắng trước Al Fateh cuối tuần trước, Ronaldo nâng tổng bàn mùa này lên 21 và nhấn mạnh không có ý định ra đi.

Trong lần đầu nói về scandal này, Ronaldo cho biết: “Tôi rất hạnh phúc. Tôi thuộc về Saudi Arabia. Đây là đất nước chào đón tôi, gia đình và bạn bè. Tôi muốn tiếp tục ở đây. Quan trọng nhất là toàn đội tiếp tục tạo sức ép trong cuộc đua vô địch. Chúng tôi đang đi đúng hướng”.

Ronaldo cam kết tương lai với Al Nassr

Lãnh đạo Saudi Pro League sau đó chỉ trích động thái “đình công” của Ronaldo, ra thông cáo nhấn mạnh “không cá nhân nào có quyền quyết định vượt ra ngoài CLB của mình”. Tiền đạo 41 tuổi nổi giận vì Haydeer Abdulkareem là tân binh duy nhất giữa mùa của Al Nassr, bất chấp HLV Jorge Jesus kêu gọi tăng cường lực lượng.

Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh ngôi vương với Al Nassr là Al Hilal (cũng thuộc PIF) chiêu mộ đồng đội cũ của Ronaldo ở Real Madrid là Karim Benzema; đồng thời đưa về cựu hậu vệ Arsenal Pablo Mari từ Fiorentina, cùng hai bản hợp đồng trị giá 26 triệu bảng mỗi người là Kader Meite và Saimon Bouabre.

Ronaldo cũng bức xúc khi biết Al Nassr vẫn chậm thanh toán lương cho một số cầu thủ.