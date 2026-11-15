"Bóc phốt" chiêu trò "gài bẫy" tình ái cực sốc của nữ MC thể thao đình đám

Cựu ngôi sao bóng chày Noah Syndergaard bất ngờ trở thành tâm điểm của vụ lùm xùm tình ái liên quan đến bạn gái cũ Alex Cooper. Trong cuốn hồi ký mới ra mắt, nữ MC xinh đẹp Sofia Franklyn cáo buộc Cooper từng nhờ cô bí mật chụp ảnh cuộc hẹn với Syndergaard, trước khi bức hình xuất hiện trên một trang tin thể thao.

Alex Cooper và Noah Syndergaard vui vẻ bên nhau khi theo dõi một trận đấu NBA năm 2017. Mối quan hệ của hai người bất ngờ bị nhắc lại trong hồi ký của Sofia Franklyn

Bí mật đằng sau cuộc hẹn của ngôi sao bóng chày

Theo Page Six ngày 10/11, Sofia Franklyn, người từng dẫn chương trình podcast nổi tiếng Call Her Daddy cùng Alex Cooper, đã tiết lộ câu chuyện gây tranh cãi trong cuốn hồi ký Daddy Issues.

Franklyn kể rằng khi Cooper còn có mối quan hệ tình cảm hợp rồi tan với Noah Syndergaard, ngôi sao ném bóng của New York Mets, Cooper từng yêu cầu cô bí mật chụp ảnh hai người đang ăn tối tại một nhà hàng ở New York.

Theo lời Franklyn, Cooper muốn có những bức ảnh kiểu paparazzi để giữ làm bằng chứng, thậm chí có thể gửi cho mẹ của Syndergaard nếu cần thiết.

Franklyn đồng ý thực hiện yêu cầu. Tuy nhiên, trong lúc chụp ảnh, đèn flash bất ngờ bật sáng khiến cô bị nhân viên nhà hàng đưa ra ngoài.

Alex Cooper (trái) và Sofia Franklyn thời còn là cộng sự. Cuốn hồi ký Daddy Issues của Franklyn khiến những bất đồng giữa hai người tiếp tục thu hút sự chú ý

Bức ảnh bất ngờ bị rò rỉ, bạn gái cũ bị nghi đứng sau

Sau khi chụp được hình, Franklyn gửi ảnh cho Cooper. Điều bất ngờ xảy ra khi một bức ảnh sau đó xuất hiện trên trang tin thể thao Busted Coverage vào tháng 1/2018.

Franklyn khẳng định bản thân không cung cấp hình ảnh cho báo chí. Vì chỉ có cô và Cooper sở hữu bức ảnh, Franklyn nghi ngờ người bạn cũ đã chủ động làm rò rỉ thông tin.

Tuy nhiên, đây mới là lời kể và suy đoán một phía. Chưa có bằng chứng độc lập xác nhận Cooper là người cung cấp hình ảnh cho truyền thông.

Page Six và một số tờ báo Mỹ đã liên hệ đại diện của Cooper để tìm kiếm phản hồi, nhưng chưa ghi nhận được câu trả lời công khai về cáo buộc này.

Syndergaard từng là một trong những tay ném nổi bật của New York Mets. Cựu ngôi sao MLB bất ngờ bị cuốn vào cuộc tranh cãi giữa hai người dẫn chương trình podcast nổi tiếng

Mối tình với ngôi sao MLB và cuộc khẩu chiến kéo dài nhiều năm

Noah Syndergaard, có biệt danh “Thor”, từng là một trong những gương mặt nổi bật của giải bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB). Anh và Cooper bắt đầu hẹn hò năm 2017, trải qua nhiều lần chia tay rồi tái hợp.

Vụ việc càng thu hút sự chú ý bởi mối quan hệ từng rất thân thiết giữa Cooper và Franklyn. Hai người cùng xây dựng Call Her Daddy thành một chương trình podcast ăn khách, nhưng rạn nứt nghiêm trọng vào năm 2020 vì tranh chấp hợp đồng với Barstool Sports.

Cooper tiếp tục điều hành Call Her Daddy, trong khi Franklyn phát triển chương trình riêng. Việc Franklyn công bố những câu chuyện hậu trường trong hồi ký phát hành ngày 10/11/2026 đã khiến cuộc tranh cãi giữa hai ngôi sao podcast một lần nữa bùng lên, kéo theo cả tên tuổi của cựu cầu thủ bóng chày Syndergaard.