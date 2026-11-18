Câu chuyện được nhắc lại khi Pennetta chia sẻ về cuộc hôn nhân với cựu tay vợt Fabio Fognini trong cuộc phỏng vấn tuần này với Corriere della Sera. Hai người vừa kỷ niệm 10 năm ngày cưới hồi tháng 6/2026, nhưng ít ai biết trước khi đến với Fognini, Pennetta từng trải qua cú sốc tình cảm khiến cô suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần.

Pennetta nhiều năm hẹn hò với Moya, nhà vô địch Roland Garros 1998. Cựu số một thế giới người Tây Ban Nha từng dẫn dắt Rafael Nadal giai đoạn 2017-2024. Mối quan hệ đổ vỡ sau khi Pennetta phát hiện bạn trai có quan hệ tình cảm với một người bạn thân của cô.

Pennetta (trái) và Moya trong một sự kiện của Tennis Channel năm 2006. Ảnh: Gazzetta

Trong cuộc phỏng vấn, Pennetta kể cô biết chuyện khi đang tham dự một giải quần vợt. Trước đó một đêm, hai người vẫn nói lời chúc ngủ ngon như thường lệ. Nhưng hôm sau, khi đối đầu Dominika Cibulkova, cô nhận được tin nhắn từ Moya yêu cầu gọi điện gấp.

"Lúc ấy, tôi nghĩ có ai đó vừa qua đời", Pennetta nhớ lại. Cô mất tập trung, nhanh chóng thua trận, rồi gọi lại cho bạn trai.

Moya thông báo một tạp chí chuẩn bị đăng những bức ảnh chụp anh cùng một người bạn nữ của Pennetta tại Amsterdam. Khi cô hỏi hai người đang làm gì trong ảnh, Moya thừa nhận họ hôn nhau.

Pennetta ngất xỉu ngay sau cuộc điện thoại. Cú sốc khiến cô không thể ăn ngủ bình thường và sụt tới 11 kg chỉ trong 6 ngày.

"Tôi không ăn, không ngủ, gần như không thở nổi", cựu tay vợt Italy kể. Cô thừa nhận từng lý tưởng hóa Moya và đặt quá nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ, để rồi phải đối diện với sự đổ vỡ ngoài dự tính.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là nhiều năm sau, Pennetta lại cho rằng cuộc chia tay ấy đã thay đổi cuộc đời cô theo hướng tích cực.

"Tôi phải cảm ơn Carlos vì đã phản bội mình. Nếu tiếp tục ở bên anh ấy, có lẽ tôi đã giải nghệ sớm hơn nhiều và không thể giành được những danh hiệu sau này", Pennetta nói trong cuộc phỏng vấn năm 2022.

Theo cô, Moya sau đó kết hôn với người phụ nữ anh yêu, còn bản thân có cơ hội bắt đầu lại. Dù vậy, khi được hỏi có từng trực tiếp nói lời cảm ơn bạn trai cũ hay không, Pennetta lập tức phủ nhận.

Một nhân vật khác xuất hiện trong câu chuyện là Fabio Fognini, người khi ấy chỉ là bạn thân của Pennetta. Trong cuộc phỏng vấn chung được truyền thông Italy đăng năm 2019, Pennetta tiết lộ chính Fognini đã báo cho cô biết Moya sắp có con với người bạn đời mới.

Pennetta (phải) và Fognini hẹn hò từ năm 2014. Ảnh: Tennis.com

Thông tin khiến Pennetta thêm một lần đau lòng. Cô thậm chí không nói chuyện với Fognini suốt một tháng sau đó. Khi nhắc lại sự việc, Fognini đùa rằng anh chỉ muốn giúp bạn mình biết sự thật.

Fognini cũng là người báo cho Pennetta tin tay vợt Italy Federico Luzzi, bạn chung của cả hai, qua đời năm 2008. Những sự kiện ấy cho thấy Fognini đã có mặt trong cuộc đời Pennetta từ lâu, trước khi quan hệ giữa họ chuyển sang tình yêu.

Hai người quen nhau khi cùng tham dự các giải đấu ở Mexico, sau đó thường xuyên gặp gỡ và tập luyện tại Barcelona, Tây Ban Nha. Pennetta lớn hơn Fognini 5 tuổi và ban đầu chỉ xem anh như một người em trai.

"Chúng tôi thường xuyên gặp nhau, dần trở thành bạn bè và luôn tôn trọng nhau. Tôi từng xem Fabio như em trai", Pennetta nói trong cuộc phỏng vấn được La Gazzetta dello Sport đăng ngày 15/11.

Mọi chuyện thay đổi trong một đợt tập luyện mùa đông. Sau nhiều năm thân thiết, cả hai bất ngờ nhận ra tình cảm dành cho đối phương không còn đơn thuần là tình bạn.

"Chúng tôi bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt khác", Pennetta kể. Cô cũng tiết lộ mình là người chủ động trao nụ hôn đầu tiên, bởi Fognini quá tôn trọng cô nên không dám tiến xa hơn.

"Tôi cứ nghĩ đó sẽ là một nụ hôn tệ, nhưng cuối cùng tình yêu lại nảy nở", cựu vô địch Grand Slam nhớ lại.

Pennetta và Fognini bắt đầu hẹn hò năm 2014. Một năm sau, cô tạo nên cột mốc lớn nhất sự nghiệp khi đánh bại đồng hương Roberta Vinci ở chung kết Mỹ Mở rộng 2015, trở thành tay vợt nữ Italy đầu tiên vô địch đơn nữ tại giải Grand Slam trên sân cứng ở New York.

Chiến thắng ấy càng đặc biệt bởi Pennetta đã 33 tuổi và chưa từng vào chung kết đơn nữ Grand Slam trước đó. Ngay sau trận đấu, cô bất ngờ tuyên bố sẽ giải nghệ vào cuối mùa.

Pennetta mừng chức vô địch Mỹ Mở rộng 2015, trên sân Arthur Ashe, tổ hợp Flushing Meadows, New York, Mỹ tháng 9/2015. Ảnh: USTA

Tháng 6/2016, Pennetta kết hôn với Fognini tại Brindisi, Italy. Khi ấy, Fognini đang là một trong những tay vợt nam hàng đầu xứ sở mỳ ống, nổi tiếng với lối chơi giàu kỹ thuật nhưng cũng thường xuyên gây tranh cãi vì tính khí nóng nảy trên sân.

Hai người lần lượt đón ba con: Federico năm 2017, Farah năm 2019 và Flaminia năm 2021. Gia đình từng sống tại Barcelona, trước khi chuyển về Milan từ năm 2022.

Trong khi Pennetta đã giải nghệ, Fognini tiếp tục thi đấu và từng vươn lên thứ chín thế giới, giành danh hiệu Masters 1000 tại Monte Carlo năm 2019. Anh khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2025.

Hiện Pennetta làm bình luận viên cho Sky Sport, còn ba người con của cô chưa cho thấy ý định nghiêm túc theo nghiệp quần vợt. Theo cô, Federico chỉ chơi tennis mỗi tuần một lần, trong khi Farah mới bắt đầu tò mò về môn thể thao của cha mẹ.

Từng suy sụp vì bị Moya phản bội, cô sau đó vô địch Grand Slam, kết hôn với người bạn thân và có ba con. Đó cũng là lý do Pennetta không còn nhìn cuộc chia tay năm xưa chỉ như một ký ức đau buồn, mà xem nó là bước ngoặt giúp cô tìm được con đường khác trong sự nghiệp và cuộc sống.