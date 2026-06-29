Kình ngư Ánh Viên bơi gần 10km từ đất liền ra đảo, thông số "nhanh hơn cả chạy"

Trên trang cá nhân của mình, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã chia sẻ việc chinh phục cự ly gần 10 km tại một giải đấu bơi biển diễn ra ở Nha Trang vào ngày 28/6 mới đây. Theo đó, cựu tuyển thủ quê Cần Thơ chia sẻ việc bơi từ đất liền ra đảo Hòn Tre rồi bơi về kèm thông điệp hài hước: “Năm ngoái bơi qua đảo chỉ tốn vé cáp treo lượt về. Năm nay kinh tế khó khăn nên quyết định bơi qua rồi tự bơi về luôn”.

Ánh Viên hoàn thành gần 10km bơi biển với thông số đáng nể

Bài viết kèm trạng thái hái hước của Ánh Viên nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt thích kèm hàng trăm bình luận. Đặc biệt, dù không còn thi đấu đỉnh cao trong hồ bơi, Ánh Viên tiếp tục cho thấy nền tảng thể lực đáng kinh ngạc khi hoàn thành cự ly gần 10km bơi biển liên tục chỉ trong vòng 2 giờ 20 phút, đạt mức thông số trung bình khoảng 1 phút 29 giây cho 100m. Nhiều fan còn ví von “tiểu tiên cá” bơi còn nhanh hơn các thí sinh chạy trên bờ.

Nhất là khi bơi trong môi trường biển có nhiều thử thách như sóng, dòng chảy và gió, đòi hỏi sức bền, kỹ thuật định hướng và khả năng phân phối sức hoàn hảo, khác biệt hoàn toàn so với bơi trong hồ như sở trường của Ánh Viên thời còn thi đấu đỉnh cao.

Ánh Viên thể hiện đẳng cấp dù không còn thi đấu đỉnh cao

Dù đã chia tay sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Ánh Viên vẫn chứng minh đẳng cấp của một huyền thoại bơi lội Việt Nam. Hành trình gần 10 km trên biển không chỉ là thử thách về thể lực mà còn là minh chứng cho ý chí, sự bền bỉ và tình yêu bơi lội, khiến người hâm mộ không ngớt thán phục.

Mặc dù tham dự giải với vai trò đại sứ, không tính xếp hạng kết quả chung cuộc, màn chinh phục cung đường bơi dài và khó nhất giải của Ánh Viên đã truyền cảm hứng lớn cho hàng nghìn VĐV tham dự giải đấu này.