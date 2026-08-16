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Thực hư thông tin "trọng tài bị đánh hội đồng đến chết" tại Indonesia

Sự kiện: Bóng đá Indonesia

ANTD.VN - Một loạt trang mạng, tờ báo đưa tin một trọng tài ở giải phong trào bị đám đông lao vào hành hung dẫn tới tử vong, tuy nhiên phía cảnh sát khẳng định nạn nhân chỉ bị trầy xước.

   

Ngày 15-8, tờ Astro Arena đăng thông tin gây sốc: "Thảm kịch! Trọng tài thiệt mạng trong vụ tấn công hàng loạt ở Bogor, Indonesia", kèm theo video ghi lại vụ việc đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Thông tin này đồng thời được Astro Arena lan tỏa trên trang facebook chính thức của tờ báo này với 2,8 triệu người theo dõi.

Thực hư thông tin "trọng tài bị đánh hội đồng đến chết" tại Indonesia - 1

Trang Astro Arena với 2,8 triệu người theo dõi đưa tin trọng tài thiệt mạng sau khi bị "đánh hội đồng" ở giải phong trào Bogor (Ảnh chụp màn hình)

CNN Indonesia mô tả chi tiết hơn, cho biết vụ việc xảy ra tại một giải bóng đá phong trào tại Sukajaya, huyện Bogor, tỉnh Tây Java, Indonesia hôm 11-8.

"Vụ bạo lực bùng phát do một trong hai đội không hài lòng với quyết định của trọng tài ở loạt sút luân lưu. Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, trọng tài đã bị nhiều người đấm đá khiến ông này ngã xuống đất. Mặc dù lực lượng an ninh địa phương đã cố gắng can thiệp, nhưng bạo lực vẫn tiếp diễn", CNN Indonesia cho biết.

Thực hư thông tin "trọng tài bị đánh hội đồng đến chết" tại Indonesia - 2

Detik dẫn lời cảnh sát địa phương bác tin trọng tài tử vong (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, tờ báo uy tín của Indonesia - Detik dẫn lời Trưởng Công an huyện Cigudeg, ông Budi Sehabudin xác nhận có vụ việc xảy ra trên địa bàn, song bác bỏ thông tin "trọng tài tử vong" như Astro Arena và nhiều trang mạng xã hội khẳng định.

"Vụ xô xát bắt đầu từ một cuộc tranh cãi về tính hợp lệ của một quả phạt đền do một trong hai đội thực hiện. Người đá sút trượt cột dọc. Dù bóng không vào lưới, anh ta (người đá) vẫn khẳng định bóng đã vào lưới. Quyết định không công nhận bàn thắng của trọng tài đã khiến một cầu thủ tức giận, dẫn đến sự khiêu khích và cuối cùng là hành hung trọng tài. Trong video, trông như thể anh ta bị đánh bầm dập, nhưng đó chỉ là vết trầy xước. Cảnh sát đã đứng ra làm trung gian hòa giải vụ việc", Detik dẫn lời ông Budi Sehabudin.

Bạo lực là vấn đề nhức nhối với bóng đá Indonesia, khi các vụ xô xát, hành hung giữa cổ động viên với nhau hay với cầu thủ, trọng tài thường xuyên xảy ra, từ giải chuyên nghiệp tới phong trào.

Đỉnh điểm là vụ ẩu đả, giẫm đạp khiến 135 tử vong ở một trận đấu giải vô địch quốc gia Indonesia xảy ra tối ngày 1-10-2022 tại sân vận động Kanjuruhan, thành phố Malang, tỉnh Đông Java. Đây được ghi nhận là thảm kịch tồi tệ nhất lịch sử bóng đá thế giới.

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Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/08/2026 14:14 PM (GMT+7)
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