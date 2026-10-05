Bán kết đỉnh cao tennis châu Á: Alcaraz đấu Munar, Djokovic đại chiến Medvedev

Novak Djokovic - Daniil Medvedev: Khoảng 18h, 5/10 (bán kết đơn nam China Open)

Sau màn ngược dòng trước Alexander Zverev, Djokovic đang hướng tới trận chung kết bằng phong độ đầy thuyết phục ở tuổi 39.

Nole vừa trải qua trận đấu hay nhất năm khi hạ đương kim vô địch US Open Zverev tại tứ kết China Open

Djokovic vừa tạo nên một trong những chiến thắng ấn tượng nhất giải khi đánh bại hạt giống số 1 Zverev 4-6, 6-4, 6-4. Tay vợt Serbia khởi đầu chậm và sớm bị đối thủ bẻ game giao bóng, nhưng không hề dao động. Djokovic liên tục gây sức ép bằng những pha trả giao bóng chất lượng, kéo Zverev vào các loạt bóng bền rồi tận dụng chính xác những thời điểm quyết định để lật ngược thế trận.

Chiến thắng này giúp Djokovic nâng chuỗi trận toàn thắng tại Bắc Kinh lên 32 trận. Ở tuổi 39, Nole tiếp tục chứng minh kinh nghiệm và bản lĩnh vẫn là thứ vũ khí đặc biệt đáng sợ, nhất là trong những trận đấu lớn.

Đối thủ của Djokovic ở bán kết là Medvedev, người vừa đánh bại Francisco Cerundolo 7-6, 6-3. Tay vợt người Nga bước vào giải với khí thế cao sau chức vô địch Hangzhou và đang sở hữu nền tảng thể lực, sự ổn định cần thiết để gây khó khăn cho Djokovic.

Đây sẽ là lần thứ 16 hai tay vợt gặp nhau. Djokovic đang dẫn 10-5 và thắng 5/6 lần chạm trán gần nhất. Lần gần nhất tại US Open 2023, Nole đánh bại Medvedev 6-3, 7-6, 6-3 trong trận chung kết.

Medvedev có khả năng kéo trận đấu vào thế giằng co nhờ khả năng phòng thủ và những pha điều bóng sâu, nhưng Djokovic đang có lợi thế lớn về sự tự tin cũng như thành tích đặc biệt tại Bắc Kinh. Nếu duy trì được chất lượng trả giao bóng và bản lĩnh ở các điểm số quan trọng, Nole được đánh giá nhỉnh hơn.

Dự đoán kết quả: Djokovic thắng Medvedev 2-1.

Carlos Alcaraz - Jaume Munar: Khoảng 14h, 5/10 (bán kết đơn nam Japan Open)

Đương kim vô địch và hạt giống số 1 Alcaraz đang tiến gần hơn tới mục tiêu bảo vệ danh hiệu tại Tokyo. Alcaraz tiếp tục cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch khi vượt qua Denis Shapovalov ở tứ kết. Tay vợt người Tây Ban Nha từng bị dẫn 3-5 trong set đầu và phải cứu set point trước khi giành chiến thắng trong loạt tie-break. Khi Alcaraz đang dẫn 7-6, 2-1, Shapovalov buộc phải bỏ cuộc, qua đó đưa Carlitos vào bán kết.

Alcaraz đối đầu Munar, quyết tiến thêm một bước trong hành trình bảo vệ ngôi vương Tokyo

Đối thủ tiếp theo của Alcaraz là đồng hương Jaume Munar. Tay vợt đang đứng thứ 64 thế giới tiếp tục hành trình ấn tượng sau khi đánh bại Kyrian Jacquet 6-4, 6-2. Đây là lần thứ tám trong sự nghiệp Munar góp mặt tại một trận bán kết ATP.

Alcaraz đang dẫn Munar 3-1 về thành tích đối đầu và đã thắng cả ba lần chạm trán gần nhất. Tuy nhiên, đây sẽ là lần đầu tiên hai tay vợt gặp nhau trên mặt sân cứng, yếu tố có thể khiến cuộc đấu trở nên khó đoán hơn. Munar từng gây không ít khó khăn cho Alcaraz trong những lần gặp trước, trong khi tay vợt số 1 giải đấu vẫn chưa thực sự có một hành trình dễ dàng tại Tokyo.

Alcaraz đương nhiên được đánh giá cao hơn nhờ đẳng cấp và phong độ, nhưng Munar có đủ khả năng kéo trận đấu vào thế giằng co. Vì vậy, kịch bản trận đấu vượt qua mốc 19,5 game là lựa chọn đáng chú ý.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng Munar 2-0.

Lịch thi đấu tennis ngày 5/10