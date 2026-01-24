Kết quả tennis Spizzirri - Sinner: Cú sốc set đầu, nhà vô địch trút giận (Australian Open)
(Vòng 3) Tay vợt hạng 85 thế giới có màn ngược dòng ngoạn mục ở set 1, buộc Sinner phải vất vả hơn dự kiến.
Chạm trán tay vợt hạng 85 thế giới Eliot Spizzirri, Jannik Sinner tưởng chừng sẽ có trận đấu dễ dàng, đặc biệt sau khi anh sớm đoạt break-point ở game cầm giao bóng mở màn của đối thủ.
Tuy nhiên, Spizzirri bất ngờ bùng nổ trong những game tiếp theo của set 1. Nếu Sinner chỉ giành thêm 1 break-point, tay vợt người Mỹ còn xuất sắc hơn với 3 break-point để ngược dòng thắng 6-4.
Đà thăng hoa được Spizzirri duy trì sang set 2, thời điểm anh bẻ game giao bóng đầu của Sinner. Đến lúc, hạt giống số 2 mới thực sự bừng tỉnh. Không chỉ đòi lại break ngay game sau, Sinner còn đoạt thêm break-point ở game 4 trước khi thắng 6-3.
