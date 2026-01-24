Trực tiếp tennis Australian Open ngày 7: Djokovic - Sinner phô diễn, Fritz đấu Wawrinka

Novak Djokovic - Van De Zandschulp: Khoảng 15h, 24/1 (vòng 3 đơn nam)

Novak Djokovic tiếp tục hành trình chinh phục Grand Slam thứ 25 khi chạm trán Botic Van De Zandschulp ở vòng 3 Australian Open 2026. Sau hai trận thắng “nhàn tênh” trước Pedro Martinez và Francesco Maestrelli, Djokovic cho thấy trạng thái thể lực và sự tập trung rất cao tại Melbourne.

Djokovic (bên phải) gặp lại tay vợt Hà Lan Van De Zandschulp (bên trái)

Van De Zandschulp không phải đối thủ dễ chịu. Tay vợt Hà Lan từng gây sốc khi thắng Djokovic tại Indian Wells và đang chơi khá sắc sảo, thể hiện qua chiến thắng trước Juncheng Shang. Tuy nhiên, Djokovic ở Grand Slam

là phiên bản hoàn toàn khác, ổn định, lì lợm và cực kỳ hiệu quả trong việc kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Điểm hy vọng lớn nhất của Van De Zandschulp là khả năng có thể chơi tốt trong một set đấu. Nhưng với mục tiêu giữ sức cho chặng đường khó phía trước, Djokovic nhiều khả năng sẽ đánh chắc tay, hạn chế sai lầm và kết thúc nhanh gọn.

Dự đoán kết quả: Djokovic thắng 3-0.

Jannik Sinner - Eliot Spizzirri: Khoảng 8h, 24/1 (vòng 3 đơn nam)

Sinner tiếp tục hành trình hướng tới cú hat-trick vô địch Australian Open khi đối đầu hiện tượng Mỹ Eliot Spizzirri ở vòng 3. Đương kim vô địch hai năm liền đang vào form, giống như chiếc “máy nghiền”, thắng James Duckworth gọn gàng và kéo dài mạch 17 trận toàn thắng tại Melbourne với số set thua cực thấp.

Sinner quá mạnh ở Australian Open

Spizzirri là câu chuyện đẹp của giải, lần đầu vào vòng 3 Grand Slam, đánh bại Joao Fonseca và vượt qua Yibing Wu sau 5 set. Tuy nhiên, kinh nghiệm đỉnh cao và cường độ thi đấu của Sinner ở sân chơi này là một đẳng cấp khác. Tay vợt Ý kiểm soát trận đấu xuất sắc, thường kết liễu set với sự chênh lệch điểm số tương đối lớn..

Spizzirri có thể chơi thăng hoa nhờ tâm lý thoải mái, nhưng để kéo dài trận đấu là rất khó khi Sinner thường không cho đối thủ “thở”.

Dự đoán kết quả: Sinner thắng nhanh 3-0.

Taylor Fritz - Stan Wawrinka: Khoảng 13h, 24/1 (vòng 3 đơn nam)

Taylor Fritz tiếp tục hành trình tại Australian Open 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 6-1, 6-4, 7-6(4) trước Vit Kopriva, qua đó thiết lập cuộc đại chiến rất được chờ đợi với Stan Wawrinka ở vòng 3. Quan trọng hơn cả, tay vợt Mỹ hoàn thành trận đấu trong chưa đầy 2 giờ, điều cực kỳ cần thiết khi anh vẫn đang mang nỗi lo chấn thương đầu gối.

Trận đấu được chờ đợi giữa Wawrinka (bên trái) và Fritz (bên phải)

Dù Kopriva có nhiều pha bóng đẹp và chơi bùng nổ hơn ở set ba, sự ổn định cuối sân cùng khả năng giao bóng đúng lúc đã giúp Fritz kiểm soát cục diện. Bản lĩnh của hạt giống số 9 lên tiếng trong loạt tie-break, nơi anh giành mini-break duy nhất để khép lại trận đấu.

Phía trước là Stan Wawrinka 40 tuổi, người vừa trải qua trận marathon 5 set kéo dài hơn 4 tiếng rưỡi. Tuy thể lực là dấu hỏi lớn, nhưng kinh nghiệm Grand Slam và “DNA nhà vô địch” của cựu quán quân Melbourne khiến Fritz không dám chủ quan.

Dự đoán trận đấu: Fritz giành chiến thắng 3-1.

Lịch Australian Open ngày 24/1