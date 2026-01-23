Video tennis Zverev - Norrie: Khởi đầu như mơ, "hụt hơi" trong set cuối (Australian Open)
(Vòng 2) Chạm trán đối thủ kém 24 bậc trên bảng xếp hạng, Alexander Zverev có trận đấu không hề dễ dàng.
Chạm trán Cameron Norrie, Alexander Zverev nhập cuộc tương đối chậm chạp, thậm chí mất break ngay game cầm giao bóng đầu tiên và để đối thủ dẫn 2-0.
Zverev cần tới 4 set để khuất phục Norrie
Rất may, hạt giống số 3 đã kịp đòi lại break ngay game sau đó. Tưởng chừng set đấu sẽ phải kéo vào loạt tie-break, nhưng đúng vào game 11 bản lề, Zverev đã đoạt break-point quan trọng trước khi hướng tới chiến thắng 7-5.
Set 2, Norrie tiếp tục thi đấu tốt và tạo ra nhiều khoảnh khắc xuất thần. Không chỉ cứu 3 break (game 5), tay vợt người Anh còn đoạt break-point ngay game 10 để thắng 6-4.
Đến lúc này, Zverev mới thực sự bừng tỉnh. Set 3, tay vợt ngưới không cho đối thủ bất kì cơ hội vùng lên khi liên tiếp đoạt break-point ở game 3 và game 9, qua đó thắng 6-3.
Kịch bản set 4 không có nhiều thay đổi. Norrie càng đánh càng đuối sức, thậm chí bất lực nhìn Zverev liên tiếp bẻ 2 game cầm giao bóng và dẫn 4-0. Kết quả, hạt giống 3 chỉ để đối thủ gỡ lại 1 điểm, trước khi thắng "hủy diệt" 6-1.
Trận đấu khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về Zverev (tỷ số các set: 7-5, 4-6, 6-3, 6-1).
