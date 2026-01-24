Trang phục kỳ dị của Osaka ở Australia Mở rộng 2026

Osaka gây sốc cho hàng vạn khán giả ở sân trung tâm Rod Laver khi xuất hiện như một người mẫu thời trang, với bộ váy kỳ lạ mô phỏng con sứa, mũ rộng vành màu trắng và chiếc ô cùng màu.

Osaka bước vào sân Rod Laver, trong trận gặp Ruzic ở vòng đầu Australia Mở rộng hôm 20/1. Ảnh: Reuters

Nhà vô địch giải hai lần sau đó giành chiến thắng trước Antonia Ruzic vòng một và Sorana Cirstea vòng hai, đều sau ba set. "Điều này có liên quan tới giải 2021 mà tôi vô địch", hạt giống số 16 lý giải ý tưởng thiết kế trang phục.

Ở trận chung kết 5 năm trước, một con bướm bay vào mặt Osaka và tay vợt Nhật Bản đã bắt được nó, rồi nhẹ nhàng thả ra ngoài sân. Sau đó, cô đánh bại Ons Jabeur để lần thứ hai đăng quang.

"Tôi đã ngồi cùng Nike và nhà thiết kế Robert Wun để tạo nên bộ trang phục này", Osaka nói thêm. "Đây là giải đấu yêu thích của tôi và thật vui vì có thể làm điều tôi muốn".

Osaka trong trận gặp Cirstea ở vòng hai Australia Mở rộng, trên sân Margaret Court, Melbourne, Australia hôm 22/1. Ảnh: Reuters

Australia Mở rộng không quy định trang phục thi đấu và là giải lớn đầu tiên trong năm để các tay vợt khoe thiết kế trang phục sẽ sử dụng trong cả mùa. Năm nay, giải chứng kiến hàng loạt bộ trang phục gây chú ý của các tên tuổi lớn, như Jannik Sinner, Carlos Alcaraz và Aryna Sabalenka.

Bộ ba kể trên đều đã giành vé vào vòng ba. Sinner vừa hạ James Duckworth 6-1, 6-4, 6-2 chiều 22/1, còn Alcaraz sẽ chạm trán Corentin Moutet vào sáng mai 23/1, giờ Hà Nội.

Osaka vô địch Australia Mở rộng 2019 và 2021, sau đó trải qua giai đoạn nghỉ sinh con. Cô trở lại ấn tượng từ cuối mùa trước, khi vào chung kết Canada Mở rộng và bán kết Mỹ Mở rộng. Cô nhờ đó trở lại top 20 thế giới và được xem là ứng viên cho các danh hiệu lớn năm nay.

Theo phân nhánh, Osaka có thể gặp tay vợt số hai thế giới Iga Swiatek ở vòng bốn và cựu vô địch Wimbledon Elena Rybakina ở tứ kết.