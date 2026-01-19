Kết quả tennis Medvedev - De Jong: "Gấu Nga" tự làm khó mình (Australian Open)

Đây là lần đầu tiên Jesper de Jong được đối đầu Daniil Medvedev và dù tay vợt người Hà Lan không được đánh giá cao, anh đã có khởi đầu đầy kiên cường trước đối thủ trứ danh người Nga. Medvedev đoạt break ngay ở ván đầu tiên của set 1, nhưng De Jong đòi lại break ở ván 4 và sau đó còn bẻ game lại một lần nữa ở ván 10 để quân bình 5-5.

Daniil Medvedev

Tuy nhiên sang ván kế tiếp, De Jong đánh không qua lưới quá nhiều và Medvedev lần này đã tận dụng điểm break để thắng set 1 với tỷ số 7-5. Medvedev tiếp đà với 2 lần bẻ break ngay đầu set 2 để dẫn 3-0, và tất cả những gì De Jong làm được là bỏ lỡ 3 cơ hội break ở ván 4 trước khi thua set này với tỷ số 2-6.

Set 3 tưởng như sẽ chỉ là một màn chống đỡ của De Jong, người cứu được 4 điểm break ở ván 1 nhưng rốt cuộc vẫn mất break ở ván 3. Tuy nhiên đến ván 10, Medvedev mắc tới 2 lỗi kép và mất break một cách khó hiểu khiến tỷ số là 5-5. De Jong đánh lỗi liên tục và mất lại break ngay sau đó, nhưng Medvedev cũng mất break ở ván 12 sau một cú trả giao ăn điểm của De Jong.

Tie-break set 3 rốt cuộc không có bất ngờ nào, Medvedev áp đảo và thắng 7-2 để kết thúc trận đấu sau 2 giờ 55 phút.