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Barca thắng lớn, Atletico - Alvarez thua đậm sau thương vụ hụt 150 triệu euro

Sự kiện: La liga 2026-27 Barcelona Atletico Madrid

Mùa hè vừa qua, Barcelona suýt nữa mua Julian Alvarez với giá 150 triệu euro từ Atletico Madrid.

  

Barcelona và vé phạt trị giá 602 euro

Sau khi để Lewandowski rời đi dưới dạng chuyển nhượng tự do, Barcelona buộc phải tính tới người thay thế. Nhiều cái tên được nhắc tới nhưng cuối cùng, đội chủ sân Camp Nou lựa chọn Julian Alvarez. Tiền đạo người Argentina còn trẻ nhưng có kinh nghiệm thi đấu dày dặn, kỹ năng chơi bóng thì không phải bàn.

Câu chuyện lùm xùm giữa Barcelona, Atletico Madrid và Julian Alvarez kết thúc bằng vé phạt trị giá 602 euro

Câu chuyện lùm xùm giữa Barcelona, Atletico Madrid và Julian Alvarez kết thúc bằng vé phạt trị giá 602 euro

Bất chấp việc Julian Alvarez chưa tới Atletico Madrid đủ 2 năm, Barcelona vẫn tiếp cận và thuyết phục thành công cựu sao Man City. Alvarez nhận thấy tương lai tươi sáng tại sân Camp Nou nên yêu cầu Atletico Madrid thực hiện lời hứa danh dự. Cầu thủ này thậm chí còn công khai trên truyền hình về vấn đề này khi đang thi đấu tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, hành động của Barcelona đã chọc giận Atletico Madrid. Ban lãnh đạo đội bóng này quyết định không ngồi vào bàn đàm phán và cũng ngó lơ thỏa thuận miệng trước đó với Julian Alvarez.

Câu chuyện này kết thúc bằng việc tiền đạo người Argentina phải ở lại Atletico Madrid sau khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc. Tâm lý suy sụp khiến cho Alvarez không còn là chính mình. Cho tới lúc này, cựu sao Man City mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 11 trận với hơn 600 phút thực chiến tính trên mọi đấu trường, ghi được 2 bàn và có 2 kiến tạo.

Còn Barcelona, họ chỉ phải nhận vé phạt trị giá 602 euro, tương đương 17,5 triệu đồng vì tiếp cận trái phép cầu thủ của Atletico Madrid trong thời gian bảo vệ hợp đồng vẫn còn hiệu lực.

Cả Atletico và Alvarez đều thua đậm

Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick, Barcelona đang bay cao trên mọi đấu trường. Tại La Liga, họ mới chỉ để thua đúng 1 trận sau 11 vòng đấu và chễm chệ trên ngôi đầu bảng. Tại Champions League, họ cũng có 3 chiến thắng và 1 thất bại qua đó đứng trong nhóm 5 đội dẫn đầu.

Alvarez đánh mất chính mình còn Atletico Madrid đánh mất thương vụ có thể kiếm về 150 triệu euro

Alvarez đánh mất chính mình còn Atletico Madrid đánh mất thương vụ có thể kiếm về 150 triệu euro

Quan trọng hơn, hàng công của Barcelona đang có phong độ khủng khiếp. Tại La Liga, họ đã có tới 46 bàn, tương đương trung bình hơn 4 bàn/trận. 2/3 vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu thuộc về đội bóng này. Raphinha có 15 bàn qua đó xếp đầu tiên. Trong khi Lamine Yamal ghi được 10 bàn và có thêm 7 kiến tạo, đang xếp thứ ba, xen giữa họ là Kylian Mbappe của Real Madrid với 12 bàn thắng.

Mới đây, họ vừa gia hạn thêm 4 năm với Raphinha. Đó chính là lời tạm biệt dành cho Julián, Barca không còn cần anh nữa, nhất là với mức giá 100 triệu euro. Đội bóng xứ Catalonia đã tiết kiệm được khoản tiền đó.

Hơn nữa, phong độ của tiền đạo người Argentina đã sa sút nghiêm trọng. Anh mới chỉ ghi một bàn tại La Liga và một bàn ở Champions League. Thậm chí, Gabriel Jesus đã ghi được bốn bàn cho Barca dù chỉ thi đấu với số phút chưa bằng một nửa.

Và đây cũng chính là lúc Atletico Madrid hiểu rằng họ đã bỏ lỡ thương vụ có thể thu về 150 triệu euro! Đội bóng này vẫn luôn nổi tiếng là khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng với những thương vụ bán cầu thủ cực lãi. Cầu thủ đắt giá nhất họ từng bán được là Antoine Griezmann ở mùa giải 2019/20 với giá 120 triệu euro. Và khách hàng là ai? Chính là Barcelona.

Thương vụ bán thành công nhất của Atletico Madrid là bán Griezmann cho chính Barcelona

Thương vụ bán thành công nhất của Atletico Madrid là bán Griezmann cho chính Barcelona

Chỉ vì nóng giận, Atletico Madrid mất đi cơ hội kiếm số tiền rất lớn và cũng mất luôn một trong những khách hàng tiềm năng nhất! Hãy nhìn quanh hiện tại, đội bóng nào sẽ bỏ ra 100 triệu euro để chiêu mộ Julian Alvarez vào lúc này? Có lẽ câu trả lời chỉ tới từ Trung Đông nhưng tiền đạo người Argentina có muốn rời châu Âu hay không lại là câu hỏi khó trả lời.

Với bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2030, Julian Alvarez có thể “mắc kẹt” tại sân Metropolitano tới 4 năm nữa. Đó còn là quãng đời đẹp nhất trong đời cầu thủ. Thực ra, Atletico Madrid cũng khổ bởi họ cũng bỏ ra số tiền không hề nhỏ để chiêu mộ cầu thủ người Argentina.

Bởi vậy, kịch bản hay nhất cho đôi bên lúc này là Diego Simeone giúp cậu em đồng hương tìm lại được phong độ. Còn như hiện tại, Barcelona toàn thắng, trong khi cả Atletico Madrid và Julian Alvarez đều thua toàn tập trong câu chuyện này.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/barca-thang-lon-atletico-alvarez-thua-dam-s...

-07/11/2026 09:08 AM (GMT+7)
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