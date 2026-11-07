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Barcelona đại chiến Atletico, HLV Mourinho muốn kịch bản không tưởng xảy ra

Sự kiện: La liga 2026-27 Real Madrid Barcelona

HLV Jose Mourinho đưa ra câu trả lời cực "độc" khi được yêu cầu dự đoán kết qua cuộc đối đầu giữa 2 đối thủ cạnh tranh.

  

Barcelona đại chiến Atletico, HLV Mourinho muốn 2 đội cùng... thua

Vào 3h ngày 9/11, Atletico sẽ đối đầu Barcelona ở trận cầu tâm điểm vòng 12 La Liga. Trên bảng xếp hạng, Barca đang dẫn đầu (30 điểm), hơn Atletico vỏn vẹn 2 điểm, vì vậy cuộc chạm trán này càng thu hút sự chú ý.

Trong cuộc họp báo trước thềm trận Real Madrid - Valencia (3h, 8/11), HLV Jose Mourinho đã đưa ra câu trả lời bất ngờ khi được yêu cầu dự đoán kết qua trận đấu giữa 2 đối thủ cạnh tranh: "Tôi muốn cả hai đội đều thua. Nhưng điều đó là không thể. Với tôi, đây là một trong những trận đấu rất dễ chịu, bởi chắc chắn sẽ có một đội mất điểm.

Chẳng hạn, tuần trước chúng tôi giành chiến thắng, Barcelona cũng thắng và Atletico Madrid cũng thắng. Nhưng cuối tuần này, chúng ta biết chắc một trong hai đội, hoặc cả hai, sẽ đánh rơi điểm số. Tôi hoàn toàn thành thật với các bạn: Tôi không quan tâm".

Barcelona đại chiến Atletico, HLV Mourinho muốn kịch bản không tưởng xảy ra - 1

Mourinho nói về Vinícius 

Cũng trong buổi họp báo, Mourinho đã nhận câu hỏi về Vinícius trong bối cảnh cầu thủ người Brazil sắp trở lại sau án treo giò (khi đợt tập trung đội tuyển quốc gia kết thúc).

Mourinho khẳng định ông không bao giờ đánh đổi lợi ích của tập thể để ưu tiên bất kỳ cầu thủ nào: “Với tôi, tập thể luôn được đặt lên hàng đầu. Tôi sẽ không bao giờ tự mình làm bất cứ điều gì gây tổn hại cho đội bóng chỉ để phục vụ lợi ích của một cầu thủ. Hiện tại, vấn đề này chỉ xuất hiện trong hai trận đấu tại Champions League. Khi mọi thứ trở lại bình thường và Vinícius Júnior có thể thi đấu, tôi sẽ xử lý theo cách mà tôi cho là phù hợp.

Tôi muốn toàn đội tập trung vào từng trận đấu một, nhưng với tư cách HLV, tôi không thể chỉ nghĩ như vậy. Tôi còn phải tính đến trận đấu tiếp theo và chuỗi trận mà đội bóng sắp phải trải qua. Rõ ràng, trận gặp AEK là trận đấu phù hợp để Vinícius ra sân. Đó cũng là cơ hội để một số cầu thủ nghỉ ngơi, chẳng hạn Arda Güler, người đang gặp một vài vấn đề".

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng cho rằng nhiệm vụ của một HLV là phải tìm mọi phương pháp để giúp cầu thủ phát huy tối đa năng lực: “Một HLV phải làm mọi thứ, tuyệt đối mọi thứ, để đưa các cầu thủ đạt đến trình độ cao nhất. Chúng ta phải thử nghiệm những chiến lược khác nhau, từ cách vận hành trận đấu, quản lý cầu thủ cho đến sự phối hợp giữa hai cánh phải và trái. Đồng thời, luôn phải tin tưởng vào tiềm năng thực sự của mỗi cầu thủ.

Một cầu thủ kém sẽ vẫn là cầu thủ kém, dù bạn cố gắng đến đâu. Nhưng một cầu thủ rất giỏi là người mà ngay cả trong những thời điểm sa sút phong độ, họ vẫn có khả năng trở lại với đẳng cấp vốn có.

Có một điều rất quan trọng đối với tôi, đó là tình đồng đội giữa Vinícius với tất cả các cầu thủ khác, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Chúng tôi đang nỗ lực hết mình với niềm tin tuyệt đối. Nhưng khi phải đưa ra quyết định ai sẽ thi đấu, đội bóng luôn phải được đặt lên trên bất kỳ cá nhân nào".

Mourinho muốn Real Madrid cải thiện khả năng nhập cuộc

Đánh giá về những chiến thắng ngược dòng của Real Madrid từ đầu mùa, Mourinho cho rằng việc phải rơi vào thế bị dẫn trước không phải điều mà đội bóng nên hướng tới.

Ông lấy trận thắng tại Racing Santander với tỷ số 3-0 làm ví dụ, đồng thời cho rằng Real Madrid thậm chí có thể ghi thêm 1-2 bàn ngay trong hiệp một.

Theo Mourinho, những chiến thắng ngược dòng mang lại nhiều giá trị tích cực như niềm tin, tinh thần tập thể, sự gắn kết giữa các cầu thủ, khả năng chấp nhận rủi ro, chiều sâu đội hình và động lực thi đấu.

Tuy nhiên, nhà cầm quân này cũng nhìn nhận việc thường xuyên phải lội ngược dòng có những mặt hạn chế. Real Madrid cần cải thiện tính ổn định, đặc biệt là khả năng nhập cuộc chủ động và hiệu quả ngay từ đầu trận.

Ông cho rằng đội bóng cần duy trì cách khởi đầu tốt như những gì đã thể hiện tại Santander và trong phần lớn các trận đấu trên sân nhà. Theo Mourinho, Real Madrid vẫn còn nhiều việc phải làm để hoàn thiện lối chơi.

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Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/barcelona-dai-chien-atletico-hlv-mourinho-m...

-07/11/2026 09:08 AM (GMT+7)
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