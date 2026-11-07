MU có thể sa thải HLV Carrick nếu thua đậm Aston Villa

Thất bại trước Aston Villa có thể khiến Carrick mất ghế

Trong nhà báo Pete O’Rourke (Football Insider), áp lực dành cho HLV Michael Carrick đang gia tăng trước cuộc tiếp đón Aston Villa ở vòng 10 Ngoại hạng Anh (23h30, 8/11). Một thất bại với cách biệt lớn có thể khiến ban lãnh đạo MU quyết định chấm dứt hợp đồng với vị HLV này.

Các đợt tập trung đội tuyển quốc gia thường là khoảng thời gian thuận lợi để các đội bóng xem xét tương lai của những HLV không đáp ứng được yêu cầu. MU cũng có thể tận dụng kỳ nghỉ quốc tế sắp tới để đưa ra quyết định về vị trí thuyền trưởng.

Dù vừa đánh bại Roma 3-2 ở trận đấu gần nhất, đây mới chỉ là chiến thắng đầu tiên của MU sau 10 trận và cũng là lần thứ 3 đội bóng giành trọn 3 điểm trên mọi đấu trường trong mùa giải này.

Theo Football Insider, Eddie Howe hiện được xem là ứng viên hàng đầu nếu MU quyết định sa thải Carrick. Trước đó, Unai Emery từng là mục tiêu mà đội chủ sân Old Trafford đặc biệt mong muốn, nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang tiến gần đến việc ký hợp đồng mới với Aston Villa.

Carrick chỉ còn cách quyết định một trận đấu?

Trong bài viết của mình, nhà báo Pete O’Rourke nhận định tương lai của Carrick vẫn rất bấp bênh trước cuộc đối đầu với Aston Villa.

Theo nhà báo này, Carrick vẫn đứng trước nguy cơ bị MU sa thải nếu đội bóng nhận thất bại nặng nề trước Aston Villa vào cuối tuần. Ông cũng cho rằng Carrick có thể mất ghế chỉ sau một trận thua khi Aston Villa hành quân đến Old Trafford.

“Nếu MU thua Aston Villa, đặc biệt là thất bại nặng nề, áp lực dành cho Carrick sẽ càng lớn hơn. Sau đó là đợt tập trung đội tuyển quốc gia, khoảng thời gian tạo điều kiện để ban lãnh đạo thực hiện những thay đổi.

Rõ ràng, người hâm mộ vẫn đang ủng hộ ông ấy. Theo tôi, đây là yếu tố quan trọng đối với ban lãnh đạo Man Utd, bởi người hâm mộ vẫn chưa quay lưng với Carrick. Tôi cho rằng trận đấu cuối tuần này có ý nghĩa rất lớn và nếu đội bóng thất bại, nhiều khả năng ông ấy sẽ bị sa thải".

Quan điểm khác về tương lai của HLV Michael Carrick

Tuy nhiên, nhận định cho rằng Carrick có thể bị sa thải ngay sau trận gặp Aston Villa không nhận được sự đồng tình từ Laurie Whitwell, chuyên gia theo dõi MU của tờ The Athletic.

Phát biểu hôm thứ Năm trên kênh Stretford Paddock, Whitwell cho biết ban lãnh đạo MU đã quyết định trao thêm thời gian cho Carrick đến hết đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Đây sẽ là cơ hội để nhà cầm quân này cải thiện tình hình và chứng minh năng lực:

“Ban lãnh đạo đã quyết định cho Carrick thời gian đến hết đợt tập trung đội tuyển quốc gia để có cơ hội xoay chuyển tình hình. Điều đó không có nghĩa họ chắc chắn sẽ thay đổi HLV trong thời gian nghỉ này, mà chỉ là thời điểm để đánh giá lại tình hình.

Tôi không nhận thấy bất kỳ ứng viên nào khác đang được xúc tiến, kể cả việc tập trung xác định những người có thể thay thế ông ấy. Điều đó cho thấy Carrick có thể vẫn đang nắm giữ vị trí HLV trưởng".