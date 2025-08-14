Báo Thái Lan lo bóng chuyền Việt Nam mất "cả chì lẫn chài" sau án phạt chưa từng có

Vụ án phạt nặng của Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) đối với đội tuyển U21 bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải vô địch U21 thế giới 2025 đã khiến truyền thông khu vực chú ý, đặc biệt tờ báo Thairath của Thái Lan lên tiếng cảnh báo về nguy cơ mất mát lớn của bóng chuyền Việt Nam.

Tờ Thairath cho rằng, bóng chuyền Việt Nam có thể mất "cả chì lẫn chài"

Thairath mô tả án phạt này là "rất nặng" khi 1 vận động viên không đủ điều kiện thi đấu bị loại khỏi giải, toàn bộ kết quả của 4 trận đấu có sự góp mặt của các vận động viên này bị hủy bỏ, khiến đội Việt Nam từ vị trí nhì bảng rơi xuống cuối bảng và mất quyền vào vòng 1/8.

Đáng chú ý, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam còn có thể bị phạt tiền tới 37.000 USD cho mỗi cầu thủ vi phạm, đồng thời FIVB có thể đình chỉ hoạt động của liên đoàn trong tối đa 2 năm, cấm các đội tuyển trẻ (U17, U19, U21) của Việt Nam tham dự các giải quốc tế trong khu vực và châu lục.

Báo Thairath nhấn mạnh rằng hậu quả của án phạt không chỉ giới hạn ở tuyển U21 mà có thể "phá tan cả hệ thống bóng chuyền Việt Nam", gây ra thiệt hại nghiêm trọng về mặt thành tích thi đấu lẫn uy tín quốc tế, ảnh hưởng lâu dài đến việc phát triển và cọ xát quốc tế của các đội tuyển trẻ.

Ngoài ra, Thairath trước đó cũng đưa tin về việc hai vận động viên bị yêu cầu kiểm tra giới tính gây nhiều tranh luận trong khu vực. Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khẳng định đã tuân thủ tất cả các quy trình đăng ký trước giải và đang khiếu nại quyết định của FIVB vì cho rằng các yêu cầu bổ sung đột ngột là chưa từng có tiền lệ.