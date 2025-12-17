Nhan sắc đời thường “vạn người mê của tiền vệ ĐT nữ Philippines đối đầu tới ĐT nữ Việt Nam vào tối nay

Jaclyn Sawicki - Ngôi sao giàu kinh nghiệm của ĐT nữ Philippines

Jaclyn Katrina Demis Sawicki sinh ngày 14/11/1992 là tiền vệ giàu kinh nghiệm của bóng đá nữ Philippines. Sinh ra và lớn lên tại Canada, Sawicki từng đại diện cho bóng đá Canada ở lứa tuổi U20, trước khi lựa chọn khoác áo ĐT nữ Philippines ở đấu trường quốc tế.

Sawicki bắt đầu chơi bóng từ năm 7 tuổi trong màu áo CLB trẻ Coquitlam Metro-Ford SC. Tài năng sớm được ghi nhận khi cô được triệu tập vào đội tuyển tỉnh bang British Columbia từ những năm trung học, rồi gia nhập Học viện Vancouver Whitecaps.

Jaclyn Katrina Demis Sawicki - tiền vệ ĐT nữ Philippines. (Ảnh: Gettyimages).

Năm 2010, Sawicki theo học tại Đại học Victoria và nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng đá nữ nhà trường. Ngay mùa giải đầu tiên, cô được bầu chọn là Nữ Tân binh xuất sắc nhất năm. Trong giai đoạn 2011–2014, Sawicki duy trì phong độ ổn định, nhiều lần được vinh danh, đồng thời góp công giúp đội giành huy chương đồng toàn quốc. Đây là nền tảng quan trọng đưa cô bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp.

Ở cấp CLB, Sawicki từng khoác áo nhiều đội bóng khác nhau. Năm 2017, cô ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Chifure AS Elfen Saitama, đội bóng đang thi đấu tại Nadeshiko League Division 1 của Nhật Bản. Sau đó, Sawicki chuyển sang châu Âu thi đấu cho Assi IF (Thụy Điển), trước khi gia nhập Western United tại A-League Women (Australia) năm 2022.

Cuối năm 2024, Sawicki trở về Canada, ký hợp đồng với Calgary Wild FC cho mùa giải 2025 của Northern Super League. Cô ra sân ngay trận khai mạc lịch sử của giải và ghi bàn thắng quan trọng trước Ottawa Rapid vào tháng 8/2025.

Hình ảnh đời thường được Sawiki chia sẻ trên Instagram. (ảnh: IGNV)

Trên đấu trường quốc tế, Sawicki từng góp mặt cho tuyển U20 của Canada. Tại FIFA U-20 World Cup 2012 tổ chức ở Nhật Bản, cô thậm chí còn ghi bàn vào lưới Argentina ở vòng bảng.

Do có mẹ là người Philippines, liên đoàn bóng đá nước này đã lần đầu tiếp cận Sawicki vào năm 2017. Dẫu vậy, cô đã từ chối lời mời khi đó để tập trung cho sự nghiệp thi đấu cấp CLB tại Nhật Bản.

Sawicki hiện là đội phó của ĐT nữ Philippines. (Ảnh: IGNV)

Đến tháng 2/2022, cơ hội một lần nữa gõ cửa Sawicki, và cô quyết định nhận lời. “Mẹ tôi là người ủng hộ lớn nhất trong suốt sự nghiệp của tôi. Tôi không giỏi trong việc thể hiện sự biết ơn với tất cả những gì bà đã làm cho tôi. Vì vậy, tôi nghĩ đây là cách để tôi nói lời cảm ơn, để nói rằng tôi tự hào khi là người Philippines” – cô chia sẻ.

Ngoài đời, Sawicki thường diện trang phục gợi cảm, nữ tính. Cô thường chuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường trên trang Instagram.

Jaclyn Sawicki diện trang phục nữ tính, quyến rũ trong một sự kiện. (Ảnh: IGNV)

Từ năm 2022, Sawicki khoác áo ĐT nữ Philippines, góp phần giúp đội tuyển thi đấu mạnh mẽ và ấn tượng. Chiến thắng trước Thái Lan mới đây giúp ĐT nữ Philippines lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào chơi trận chung kết để tranh HCVg tại đấu trường SEA Games.

Đối thủ của ĐT nữ Philippines chính là ĐT nữ Việt Nam. Vượt qua ĐT nữ Indonesia 5-0, ĐT nữ Việt Nam có lần thứ 5 liên tiếp vào chung kết SEA Games sau các năm 2017, 2019, 2022 và 2023. Bốn lần trước đó, chúng ta đều giành chiến thắng.