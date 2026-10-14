Hotgirl chạy bộ Hàn Quốc qua đời sau khi quỵ ngã gần đích

Sự cố xảy ra lúc 8h49 ngày 11/10 theo giờ Seoul, khi Yoo đang thi half marathon (21km). Cô mất ý thức, ngã xuống đường vào khoảng giữa kilomet thứ 21. Đội y tế tại hiện trường lập tức làm hồi sức tim phổi, đồng thời gọi xe cứu thương, rồi nhanh chóng đưa Yoo đến bệnh viện, nhưng cô vẫn không qua khỏi.

Ngày 12/10, Ban tổ chức Seoul Race thông báo về sự cố, gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân và những người tham gia giải. Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục xem xét các tình tiết liên quan và thực hiện những biện pháp cần thiết sau vụ việc.

Yoo trên đường chạy Seoul Marathon ngày 15/3/2026. Ảnh: Naver

Theo Seoul Shinmun và NewsPim, nguyên nhân chính xác khiến Yoo ngã gục và tử vong chưa được công bố. Một số bản tin Hàn Quốc sử dụng thuật ngữ "ngừng tim", nhưng hiện chưa có kết luận y khoa chính thức dẫn tới tử vong.

Yoo Ji-won, sinh năm 2001, là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng chạy bộ Hàn Quốc.

Cô hiện làm nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học & Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), chuyên nghiên cứu chất bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Ngoài công việc học tập, cô thường xuyên tham gia các giải chạy và chia sẻ kinh nghiệm tập luyện trên mạng xã hội.

Yoo bắt đầu chạy bộ năm 2022, nhưng chỉ tập trung cải thiện thành tích từ mùa hè 2025. Trong một cuộc phỏng vấn trên YouTube tháng 3 năm nay, cô kể thường có mặt tại phòng nghiên cứu từ 9h, dành thời gian cho học tập và nghiên cứu, trước khi bắt đầu buổi chạy kéo dài khoảng hai tiếng từ 20h. Có những ngày, sau khi tập luyện, cô tiếp tục quay lại phòng nghiên cứu để hoàn thành công việc.

Dù không phải VĐV chuyên nghiệp, Yoo vẫn đạt nhiều thông số chạy ấn tượng. Tại Seoul Marathon ngày 15/3/2026, cô hoàn thành cự ly 42km trong 2 giờ 56 phút 32 giây, đạt cột mốc sub3 với pace trung bình khoảng 4:11 (4 phút 11 giây mỗi km). Cũng trong tháng 3, cô đạt 1 giờ 22 phút 1 giây tại New Balance Half Marathon, tương đương pace 3:53.

Chứng nhận thành tích sub3 của Yoo tại Seoul Marathon ngày 15/3/2026. Ảnh: Chosun

Thành tích cá nhân ở cự ly 10km của cô còn được ghi nhận trong khoảng 36 phút. Ngày 5/4, Yoo giành chức vô địch nội dung 10km nữ phong trào tại Gunsan Saemangeum Marathon 2026. Những kết quả này giúp cô được biết đến như một trong những nữ runner phong trào có năng lực thi đấu nổi bật tại Hàn Quốc.

Nhiều runner tham gia Seoul Race đã bày tỏ đau buồn khi biết danh tính nạn nhân. Một runner cho biết chạy phía sau Yoo trong những km cuối, nhưng sau đó không còn nhìn thấy cô và cảm thấy lo lắng. "Tôi muốn nhớ về cô ấy như một runner luôn nỗ lực hết mình đến phút cuối", người này viết trong lời tưởng niệm trên mạng xã hội.

Một người khác kể chứng kiến cảnh nhân viên y tế thực hiện CPR cho Yoo, nhưng chỉ biết người gặp nạn là Yoo khi thông tin được công bố. Nhiều người từng theo dõi các video tập luyện của cô cũng để lại lời chia buồn.

Seoul Race năm nay là kỳ tổ chức thứ 24, thu hút khoảng 12.000 VĐV tham gia hai cự ly half marathon và 11 km. Đường chạy đi qua nhiều địa danh nổi tiếng ở trung tâm thủ đô Hàn Quốc, như quảng trường Seoul, Gwanghwamun và Dongdaemun.