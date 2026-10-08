Hot girl Trung Quốc trả giá đắt vì đạp xe giật huy chương giải marathon danh giá

Vừa qua, cộng đồng chạy bộ quốc tế rúng động trước vụ bê bối gian lận hy hữu tại Berlin Marathon, một trong sáu giải chạy danh giá nhất hành tinh. Thủ phạm là Tôn Viên Viên (Sun Yuanyuan), một nữ influencer (người ảnh hưởng trên MXH) thể thao nổi tiếng 30 tuổi người Trung Quốc, khi cô bị khui ra bằng chứng ngồi xe đạp để về đích giành huy chương.

Tôn Viên Viên bị phát hiện dùng xe đạp để hoàn thành một phần đường chạy tại Berlin Marathon

Màn ăn mừng trơ trẽn và "kỷ lục cá nhân" đầy dối trá

Tôn Viên Viên, được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội với biệt danh Abeeeer, là một ngôi sao fitness (thể hình) sở hữu lượng người theo dõi lớn nhờ hình ảnh năng động và đam mê chạy bộ. Tham gia Berlin Marathon với tư cách vận động viên đại diện cho một thương hiệu lớn, Viên Viên cán đích với thời gian chính thức là 4 giờ 53 phút 46 giây.

Ngay sau khi chạm vạch đích, nữ influencer này đã lập tức đăng tải những bức ảnh lung linh, tay cầm tấm huy chương danh giá, thản nhiên ăn mừng việc thiết lập "kỷ lục cá nhân mới" (New PR). Bài viết nhận được hàng ngàn lượt chúc tụng từ người hâm mộ mà không ai ngờ rằng, một phần lớn quãng đường đã được cô hoàn thành bằng... hai bánh xe đạp.

Lật tẩy từ những con số biết nói

"Cú lừa" của mỹ nhân 30 tuổi nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Đơn vị Liêm chính Giải chạy Marathon Quốc tế (OMTIU). Khi phân tích biểu đồ thành tích, các chuyên gia phát hiện dữ liệu chặng của Viên Viên có sự bất thường đến phi lý. Ở giai đoạn đuối sức nhất của một rocker, từ km thứ 35 đến km 40 tốc độ của cô bỗng nhiên tăng vọt, hoàn thành chặng này nhanh hơn chặng trước đó tới tận 6 phút.

Sự nghi ngờ biến thành bằng chứng đanh thép khi những bức ảnh chụp thực tế trên đường đua được lan truyền. Trong ảnh, Viên Viên mặc bộ đồ chạy của giải nhưng lại đang thản nhiên ngồi vắt vẻo sau lưng một chiếc xe đạp để "vượt rào" qua các đoạn đường xương xẩu. Cô cũng thừa nhận bản thân đã "cố tình che giấu" hành vi đi đường tắt này trong suốt quá trình đua.

Cái giá đắt đỏ cho thói "sống ảo"

Trước làn sóng phẫn nộ từ dư luận, Tôn Viên Viên đã phải đăng tải tâm thư xin lỗi trên nền tảng mạng xã hội Red Note. Cô bao biện rằng bản thân nhảy lên xe đạp vì "cảm thấy không khỏe giữa chừng", nhưng cũng cay đắng thừa nhận: "Đây là một hành vi cực kỳ không trung thực. Hành động cơ hội của tôi là sự thiếu tôn trọng đối với sự cạnh tranh công bằng và tinh thần marathon".

Tuy nhiên, lời xin lỗi muộn màng không thể giúp cô cứu vãn hậu quả:

- Ban tổ chức Berlin Marathon ngay lập tức gạch tên Tôn Viên Viên khỏi danh sách kết quả và hủy bỏ tấm huy chương của cô.

- Thương hiệu thời trang thể thao khổng lồ ở Trung Quốc tuyên bố chấm dứt hợp đồng tài trợ ngay lập tức, đồng thời công khai chỉ trích hành vi vô đạo đức này nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của tinh thần thể thao.

Vụ bê bối của Tôn Viên Viên tiếp tục là hồi chuông cảnh tỉnh đắt giá cho vấn nạn "chạy ảo", gian lận thành tích của một bộ phận người nổi tiếng nhằm đánh bóng tên tuổi trên mạng xã hội, nhưng làm mất đi giá trị cốt lõi của những bước chạy chân chính.