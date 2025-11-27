VĐV tai tiếng từng bị cấm 6 năm vì bán độ, còn 1 điểm nữa nhưng xin thua

Giải Challenger tại Florianopolis (Brazil) hôm 21/11 vừa chứng kiến một tình huống gây sốc, Nicolas Kicker, tay vợt từng dính án cấm 6 năm vì bán độ, bất ngờ xin thua khi đối thủ có điểm kết thúc trận đấu match-point, tạo nên một scandal mới khiến làng banh nỉ xôn xao.

Kicker hiện đang xếp ngoài top 250 thế giới

⚠️ Xin thua đúng lúc đối thủ có match-point

Trong trận tứ kết với Gustavo Heide, Kicker thua nhanh set 1 với tỷ số 2-6 và bị dẫn 1-5 ở set 2. Khi đang giao bóng ở game 7, điểm số đưa về deuce, sau đó Heide có lợi thế, đồng nghĩa match-point đầu tiên.

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục thi đấu, Kicker, 33 tuổi đi thẳng lên lưới, bắt tay trọng tài và đối thủ, tuyên bố ngừng trận đấu. Anh rời sân trong sự hụt hẫng của khán giả.

Hành động bất thường này lập tức khiến cộng đồng tennis quốc tế dậy sóng, đặc biệt khi quá khứ của Kicker vốn đầy tai tiếng.

⛔ Tay vợt từng bị cấm 6 năm vì dàn xếp tỷ số

Nicolas Kicker, người từng đứng hạng 78 ATP là tay vợt có thứ hạng cao nhất trong lịch sử bị phát hiện bán độ. Năm 2018, ITIA (Cơ quan Liêm chính Tennis) phạt Kicker 6 năm không được tham gia hoạt động tennis vì dàn xếp kết quả hai trận Challenger vào năm 2015.

Trong đó, 3 năm bị treo, nếu không tái phạm. Án sau đó được giảm thêm 4 tháng vì anh tham gia chương trình giáo dục chống tham nhũng thể thao. Kicker từng hợp tác quay video tuyên truyền cho ITIA, khẳng định sai lầm “đã phá hủy toàn bộ sự nghiệp”.

Trong video, anh thú nhận: “Tôi là top 70 thế giới, chơi Davis Cup, vào vòng 3 Australian Open, thắng nhiều tay vợt lớn. Mọi thứ đang rất tốt, nhưng chỉ một sai lầm năm 2015 đã hủy hoại sự nghiệp tôi. Bạn trả giá rất đắt”.

Kicker làm quen với tennis từ năm 4 tuổi, bởi cha anh là HLV quần vợt

🕵️‍♂️ Lý do từng khiến Kicker bán độ: Bị dụ dỗ qua Facebook

Kicker kể rằng thời điểm sự việc xảy ra, anh gặp khó khăn tài chính, cha mẹ phải hỗ trợ toàn bộ chi phí thi đấu. Một người lạ tiếp cận qua Facebook, hứa tài trợ tiền hàng tháng và cung cấp xe hơi tại Buenos Aires.

Nhưng khi Kicker đồng ý gặp mặt, nhóm người này lộ rõ là giới đánh bạc và yêu cầu anh phá trận. Kicker mô tả cảm giác khi làm việc đó là: “Kinh khủng… tên tuổi tôi bị bôi bẩn mãi mãi”.

Mặc dù Kicker không phạm luật khi xin bỏ cuộc ở trận đấu mới đây, nhưng thời điểm xảy ra việc, ngay trước match-point, khiến dư luận đặt câu hỏi: "Có áp lực nào khiến Kicker không dám đánh tiếp?", "Chấn thương? Hay điều gì khác?"

Hiện tại, ITIA chưa đưa ra bình luận, nhưng truyền thông quốc tế cho rằng sự kết hợp giữa quá khứ bán độ và hành động bất thường đang đặt Kicker vào tâm điểm nghi vấn.