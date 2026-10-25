Thùy Linh tiếp tục thống trị cầu lông nữ Việt Nam

Trận chung kết diễn ra sáng 25/10 tại nhà thi đấu Quảng Trị tiếp tục chứng kiến màn tái hiện chung kết 2025 khi Thùy Linh ngược dòng thắng Vũ Thị Trang 2-1. Lần này, với phong độ cao, tay vợt xếp thứ 28 thế giới tiếp tục áp đảo đàn chị đứng dưới 57 bậc.

Trong set 1, thế trận giằng co chỉ diễn ra ở những điểm đầu đến 6-6. Sau đó, Thùy Linh tăng tốc để dẫn 11-6, 12-9 rồi tiến tới thắng lợi 21-11.

Ở set 2, cách biệt tuổi tác được thể hiện khi Thùy Linh vẫn sung sức hơn đàn chị 34 tuổi. Do đó, tay vợt 29 tuổi thể hiện các đường cầu biến hóa, buộc Thị Trang di chuyển liên tục, mất sức và thường đánh hỏng. Từ đó, Thùy Linh tiến tới thắng lợi 21-8.

Nguyễn Thùy Linh nhận HC vàng giải cầu lông các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2026, trưa 25/10 tại nhà thi đấu tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Chụp màn hình

Thùy Linh sinh ngày 20/11/1997. Cô thi đấu chuyên nghiệp từ 14 tuổi, từng ba lần liên tiếp vô địch Vietnam Open và hai lần dự Olympic Tokyo 2020 rồi Paris 2024.

Lên ngôi tại Quảng Trị là chức vô địch thứ 9 liên tiếp của Thùy Linh từ giai đoạn 2018-2026, khẳng định vị trí độc tôn ở nội dung đơn nữ. Dù vậy, hai năm liên chứng kiến hai tay vợt lớn tuổi vào tranh chung kết cho thấy khoảng trống về lực lượng kế thừa của cầu lông nữ Việt Nam khi không có tài năng trẻ nào đủ sức tranh chấp với các đàn chị.

Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 20 đến 25/10, gồm 150 VĐV đến từ 14 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia tranh tài các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Nội dung đơn nam, tay vợt số một Nguyễn Hải Đăng (TP HCM) vượt qua đồng hương Phan Phúc Thịnh để vô địch. Đôi nam cặp Đình Hoàng/Đình Mạnh (Lâm Đồng) thắng Đức Lâm/Bảo Đức (Quân đội) để lên ngôi. Nội dung đôi nữ, bộ đôi Bích Phương/Vũ Chinh (Hà Nội) thắng Phạm Khánh/Diệu Ly (Hưng Yên) vô địch. Còn đôi nam nữ cặp Văn Trường/Bích Phương (Hà Nội) thắng Đình Mạnh/Khánh Ngọc (Lâm Đồng) ở chung kết.