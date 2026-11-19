🥇 Vợ chồng Tiến Minh cùng cầu lông TP.HCM giành cú đúp HCV

Sáng 19/11, tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM), đội tuyển cầu lông chủ nhà có ngày thi đấu thành công rực rỡ khi giành cả hai tấm HCV nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Vũ Thị Trang cùng các tuyển thủ TP.HCM giành HCV đồng đội nữ

Đây là thành tích đặc biệt ý nghĩa với vợ chồng Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang, hai gương mặt kỳ cựu của cầu lông Việt Nam, khi cả hai đều góp mặt trong lực lượng TP.HCM tham dự Đại hội.

Ở chung kết đồng đội nam, TP.HCM thể hiện sức mạnh vượt trội trước Lâm Đồng. Nguyễn Hải Đăng mở màn bằng chiến thắng 21-13, 21-8 trước Nguyễn Tất Duy Lợi. Tiếp đó, Nguyễn Thiên Lộc dễ dàng vượt qua Đồng Quang Huy với tỷ số 21-11, 21-7.

Trong trận đơn thứ ba, Phan Phúc Thịnh đánh bại Trần Đình Mạnh 21-18, 21-9, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0, giúp đội nam TP.HCM giành HCV thuyết phục.

Tiến Minh cùng các đàn em giành HCV đồng đội nam

Đáng chú ý, dù không trực tiếp ra sân trong ba trận đấu chung kết, Nguyễn Tiến Minh vẫn là thành viên của đội hình TP.HCM đăng quang. Ở tuổi 43, tay vợt từng đứng hạng 5 thế giới tiếp tục duy trì niềm đam mê và góp mặt tại sân chơi thể thao lớn nhất trong nước.

💪 Vũ Thị Trang tỏa sáng, giúp TP.HCM thắng nghẹt thở Hà Nội

Nếu như đội nam đăng quang dễ dàng thì hành trình chinh phục HCV của đội nữ TP.HCM kịch tính hơn rất nhiều.

Vũ Thị Trang thi đấu tỏa sáng, tuyên bố muốn gặp Thùy Linh ở chung kết đơn nữ

Đối đầu Hà Nội trong trận chung kết, Vũ Thị Trang được giao trọng trách đánh trận đơn mở màn. Tay vợt kỳ cựu không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Nguyễn Thị Hải Yến với tỷ số 21-7, 21-11, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, Hà Nội nhanh chóng gỡ hòa khi Bùi Bích Phương vượt qua Lê Ngọc Vân 22-20, 24-22. Vũ Thị Anh Thư sau đó giúp TP.HCM tái lập lợi thế nhờ chiến thắng 21-11, 21-17 trước Lê Thu Huyền. Ở trận đánh đôi thứ tư, Bùi Bích Phương và Vũ Thị Chinh đánh bại Lê Ngọc Vân - Nguyễn Thị Kim Ngân 21-19, 21-17, đưa tỷ số chung cuộc về thế cân bằng 2-2.

Tấm HCV buộc phải phân định ở trận đôi cuối cùng, nơi Vũ Thị Trang sát cánh cùng Vũ Thị Anh Thư đối đầu cặp Lê Thu Huyền - Nguyễn Thị Thảo Ly. Hai đội tạo nên màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở. Trang và Anh Thư thắng ván đầu 22-20 nhưng để đối thủ gỡ hòa sau khi thua ván hai 22-24.

Ở ván quyết định, kinh nghiệm và bản lĩnh của Vũ Thị Trang phát huy tác dụng. Cùng sự phối hợp hiệu quả với Anh Thư, cô giúp TP.HCM giành chiến thắng 21-17, qua đó khép lại trận chung kết với tỷ số 3-2.

Chiến thắng này mang về HCV đồng đội nữ cho TP.HCM, hoàn tất cú đúp vàng lịch sử của cầu lông chủ nhà ở hai nội dung đồng đội tại Đại hội năm nay. Riêng Vũ Thị Trang đóng góp hai chiến thắng quan trọng, gồm một trận đơn và một trận đôi quyết định.

🤝 Vũ Thị Trang hẹn hoa khôi Thùy Linh ở chung kết, Tiến Minh đấu đơn nam

Sau chức vô địch đồng đội nữ, Vũ Thị Trang không giấu được niềm vui nhưng khẳng định bản thân vẫn tập trung cao độ cho nội dung đơn nữ sắp tới.

Đội tuyển cầu lông TP.HCM có liên tiếp 2 HCV đồng đội

Chia sẻ sau trận đấu, bà xã Tiến Minh cho biết: "Vô địch ở nội dung đồng đội nữ giúp tôi bắt nhịp trận đấu tốt hơn ở nội dung đơn nữ. Hiện tại, các VĐV trẻ thi đấu rất tốt nên tôi cũng không chủ quan. Hy vọng ở sân nhà, tôi sẽ có phong độ tốt nhất, vượt qua các em nhỏ và vào chung kết gặp Thùy Linh".

Phát biểu này khiến cuộc đua HCV đơn nữ thêm phần hấp dẫn, bởi Nguyễn Thùy Linh đang là một trong những tay vợt hàng đầu Việt Nam, đồng thời được xem là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch.

Trước đó, Thùy Linh cùng đội Đồng Nai bất ngờ dừng bước ở bán kết đồng đội nữ sau thất bại 1-3 trước Hà Nội. Vì vậy, nội dung đơn nữ sẽ là cơ hội để ngôi sao của cầu lông Đồng Nai hướng tới tấm HCV tại Đại hội.

Trong khi Vũ Thị Trang đặt mục tiêu tái ngộ Thùy Linh ở trận đấu cuối cùng, Nguyễn Tiến Minh cũng dự kiến tiếp tục tranh tài tại nội dung đơn nam. Ở tuổi 43, cựu tay vợt số 5 thế giới sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ trẻ, trong đó có những gương mặt đang có phong độ cao như Nguyễn Hải Đăng. Dù vậy, kinh nghiệm trận mạc cùng bản lĩnh của Tiến Minh vẫn là yếu tố đáng chờ đợi.

Nội dung cá nhân môn cầu lông tại Đại hội dự kiến diễn ra từ ngày 21-25/11.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao thành tích cao lớn nhất cả nước, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, quy tụ các đoàn thể thao đến từ các tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Đại hội năm nay diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12/2026, với TP.HCM là địa phương đăng cai chính, phối hợp cùng Đồng Nai và Đồng Tháp tổ chức các môn thi đấu. Các VĐV tranh tài ở 48 môn thể thao, 63 phân môn với 973 nội dung thi đấu. Đây không chỉ là dịp đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện và phát triển thể thao thành tích cao tại các địa phương, mà còn là cơ hội phát hiện những tài năng mới, tuyển chọn lực lượng hướng đến các đấu trường quốc tế như SEA Games, ASIAD và Olympic.