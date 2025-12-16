HLV Tuấn Kiệt nói gì về trọng tài và pha bóng tranh cãi ở trận thua nghiệt ngã trước Thái Lan?

Trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 tối 15/12 khép lại trong nước mắt và sự tiếc nuối tột cùng của tuyển Việt Nam. Sau màn rượt đuổi nghẹt thở kéo dài tới set 5, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gục ngã với tỷ số 23-25 ở set quyết định, nhìn Thái Lan bảo vệ tấm HCV ngay trên sân nhà.

HLV trưởng Tuấn Kiệt (ngoài cùng bên phải) bày tỏ sự không hài lòng với trọng tài biên sau trận

Giữa dư âm thất bại ấy, những chia sẻ thẳng thắn, thậm chí “nói phũ” của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt về trọng tài, áp lực sân khách và chính bản thân đội tuyển đã phản ánh trọn vẹn sự nghiệt ngã của một trận chung kết đỉnh cao.

Một trận chung kết của nước mắt và cơ hội bị đánh rơi

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin, chơi sòng phẳng với Thái Lan và giành chiến thắng ở set 1. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội chủ nhà nhanh chóng lên tiếng khi họ thắng liền set 2 và 3.

Không buông xuôi, các cô gái Việt Nam vùng lên mạnh mẽ ở set 4 để kéo trận đấu vào set 5, nơi mọi cảm xúc được đẩy lên cao nhất. Hai đội giằng co từng điểm, kéo set quyết định tới điểm số 25. Việt Nam đã có thời cơ kết thúc trận đấu, nhưng khoảnh khắc quyết định lại không đứng về phía chúng ta.

Thua 23-25 ở set 5, Việt Nam một lần nữa lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games, trong khi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt các tuyển thủ, đặc biệt là đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy.

HLV Tuấn Kiệt không né trách nhiệm: “Chúng ta tự đánh mất cơ hội”

Phát biểu sau trận, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không đổ lỗi cho học trò, càng không né tránh trách nhiệm của ban huấn luyện.

“Chúng ta có cơ hội để kết thúc trận đấu, và chúng ta đã không làm được”, ông bày tỏ.

Theo ông, yếu tố then chốt không nằm ở đối thủ hay hoàn cảnh, mà ở chính khả năng chắt chiu cơ hội của đội tuyển Việt Nam trong những thời điểm quyết định.

“Chúng ta nên tự trách mình vì đã có cơ hội, nhưng không thể giải quyết được trận đấu”, ông nói thêm.

Sự thẳng thắn ấy cho thấy một nhà cầm quân hiểu rõ ranh giới mong manh giữa chiến thắng và thất bại ở đẳng cấp cao nhất.

Bóng chuyền nữ Việt Nam chưa thể đổi màu huy chương nhưng chúng ta không còn "sợ" Thái Lan

Pha bóng gây tranh cãi và câu nói “để đời” với trọng tài

Tình huống khiến dư luận tranh luận nhiều nhất đến ở cuối set 5, khi Việt Nam khiếu nại pha bóng nghi chạm lưới của đối phương. Theo HLV Tuấn Kiệt, Kiều Trinh, người trực tiếp đối mặt trên lưới, cảm nhận rõ bóng đã chạm lưới, và ban huấn luyện hoàn toàn có quyền khiếu nại vì “lưới có rung”.

Tuy nhiên, ông cũng nhìn nhận thực tế rất phũ phàng, với góc quay như vậy thì rất khó để bắt lỗi chạm lưới. Khiếu nại sai ở tình huống đó, khiến pha bóng cuối cùng Việt Nam không còn quyền xem lại video hỗ trợ nữa.

Sau khi trọng tài biên công nhận bóng vẫn trong sân và Việt Nam thua, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chắp tay vái, rồi nói một câu ngắn gọn nhưng ám ảnh: “Đây là đất Thái Lan nên tôi phải chịu”.

Một câu nói không nhằm công kích cá nhân nào, mà phản ánh áp lực sân nhà, sức ép vô hình mà không chỉ bóng chuyền, mà nhiều môn thể thao khác của Việt Nam đã phải đối mặt tại SEA Games năm nay.

Thua trận, nhưng không thua tinh thần

Dù thất bại, HLV Tuấn Kiệt khẳng định ông không có gì để chê trách các học trò. Trái lại, ông dành nhiều lời khen cho tinh thần chiến đấu và sự tiến bộ rõ rệt của toàn đội.

Đặc biệt, chuyền hai Kim Thoa, người bước vào giải với thể trạng không tốt, được ông đánh giá cao: “Hôm nay Kim Thoa đã có trận đấu tốt nhất kể từ khi tôi biết cô ấy".

Ông cũng nhấn mạnh sự thay đổi cục diện khi Lê Như Anh được tung vào sân từ set 4, giúp Việt Nam chơi bùng nổ, phá vỡ hệ thống chắn của Thái Lan và giành chiến thắng set này.

Áp lực của Thanh Thúy và khoảnh khắc nghiệt ngã

Nói về tình huống Thanh Thúy thực hiện cú đánh quyết định nhưng không thành công ở set 5, HLV Tuấn Kiệt bày tỏ sự cảm thông sâu sắc: “Đó là tình huống kết thúc trận đấu rất nhạy cảm, lại rơi vào Thanh Thúy, nên mọi người cần thông cảm cho em. Ronaldo hay Messi cũng đá trượt penalty đó thôi”.

Theo ông, áp lực của một trận chung kết trên sân đối phương có thể ảnh hưởng tới bất kỳ VĐV nào, kể cả những người dày dạn kinh nghiệm nhất.

Thua trận tranh HCV, nhưng vị thế bóng chuyền nữ Việt Nam đã khác

Khép lại SEA Games 33, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận HCB trong tiếc nuối. Nhưng những trận đấu giằng co tới set 5 với Thái Lan suốt năm 2025 là minh chứng rõ ràng cho sự tiến bộ vượt bậc.

“Hãy để người hâm mộ tự cảm nhận xem trình độ của chúng ta đã bằng Thái Lan hay chưa”, HLV Tuấn Kiệt nói.

Có thể Việt Nam chưa giành được HCV, nhưng hình ảnh một tập thể bản lĩnh, lì lợm và không còn e ngại Thái Lan đã được khắc sâu. Và đôi khi, chính những thất bại nghiệt ngã như thế này lại là nền móng quan trọng nhất cho một bước nhảy vọt trong tương lai.