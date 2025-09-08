Alcaraz vô địch US Open: Nhận "mưa" lời khen, Nadal - Real Madrid chúc mừng

Carlos Alcaraz vừa có lần thứ 6 vô địch Grand Slam khi hạ Jannik Sinner tại trận chung kết US Open 2025. Trận đấu kết thúc chỉ sau 4 set đấu và tỉ số lần lượt là 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 nghiêng về tay vợt người Tây Ban Nha. Ngay sau khi đăng quang, Carlitos đã nhận "cơn mưa" lời chúc từ nhiều huyền thoại.

Rafael Nadal là một trong những người đầu tiên chúc mừng Alcaraz sau khi vô địch US Open 2025

Người đầu tiên là huyền thoại Rafael Nadal. "Vua đất nện" gửi lời chúc mừng đầy hào hứng tới đàn em. "Xin gửi lời chúc mừng tới Carlos Alcaraz. Lại một lần nữa vô địch US Open và trở lại ngôi vị số 1 thế giới, đó là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ ở phía sau trong mùa giải này". Lời chúc của Nadal nhận được hơn 100.000 lượt xem chỉ sau vài phút đăng tải.

Huyền thoại Rod Laver cũng nhanh chóng gửi lời chúc mừng tới tân vương của US Open 2025. "Xin gửi lời chúc mừng tới nhà vô địch US Open, Carlos Alcaraz. Bạn không thể bị đánh bại ngày hôm nay dù đối thủ là Jannik Sinner. Cả hai đều đang thống trị những giải đấu lớn. Ai có thể ngăn cản hai bạn đây? Điểm dừng chân tiếp theo là Laver Cup phải không? Tôi rất mong ngày đó tới sớm".

Huyền thoại bóng rổ Tây Ban Nha, Pau Gasol cũng nhanh chóng gửi lời chúc mừng cực kỳ dí dỏm tới Carlitos. "Tôi biết New York là thành phố không bao giờ ngủ và tôi nghĩ Carlos Alcaraz cũng sẽ chẳng được ngủ nhiều trong ngày hôm nay. Xin gửi lời chúc mừng tới người bạn của tôi, nhà vô địch US Open 2025 và đương kim số 1 thế giới".

Real Madrid gửi lời chúc mừng tới Carlos Alcaraz

CLB Real Madrid không ngần ngại tiết lộ toàn bộ đội bóng cũng như người hâm mộ "Kền kền trắng" sẽ luôn sát cánh cùng tay vợt người Tây Ban Nha. "Gửi tới Carlos Alcaraz, xin chúc mừng danh hiệu US Open thứ 2 và là danh hiệu Grand Slam thứ 6 trong sự nghiệp. Với những gì bạn đã làm, bạn xứng đáng có được vị trí số 1 thế giới. Tất cả chúng tôi, những 'Madridistas', đều là fan cứng của bạn. Chúng tôi tự hào về bạn. Xin chúc mừng, nhà vô địch".

Ngoài ra, một số CLB khác của Tây Ban Nha như Atletico Madrid, Valencia, Sevilla cũng gửi lời chúc mừng tới Carlos Alcaraz nhân dịp này.