Hấp dẫn tennis Cincinnati Open: Pegula thắng kịch tính, giành vé bán kết đầu tiên

Cobolli ngược dòng đánh bại Tommy Paul

Mùa giải xuất sắc của Flavio Cobolli tiếp tục khi tay vợt người Italia đã có màn thắng ngược 2-6 6-3 6-4 để đánh bại Tommy Paul và giành vé vào bán kết.

Flavio Cobolli

Sau khi hai tay vợt trao đổi 2 set đầu tiên, set 3 đã mất 48 phút để kết thúc nhưng Cobolli mới là bên chiếm thế kiểm soát. Anh chỉ thua có 4 điểm trong các lượt giao bóng (đều khi giao bóng 2) và đã không đối mặt break nào, trong khi có tới 5 cơ hội break cho riêng mình. 1 trong những cơ hội đó đã được Cobolli tận dụng để vượt lên trong ván 9, và chiến thắng trong set quyết định giúp Cobolli sẽ lần đầu tiên vào bán kết một giải Masters 1000 trong sự nghiệp.

Pegula thắng gay cấn Anisimova

Jessica Pegula đã vượt qua Amanda Anisimova trong trận đấu khá gay cấn với các tỷ số 6-4, 2-6, 7-6 để lọt vào bán kết nội dung đơn nữ. Tay vợt số 3 thế giới có một chuỗi 4 điểm liên tiếp ở loạt tie-break quyết định để thắng sau hơn 2 giờ thi đấu.

Anisimova và Pegula sau trận đấu

Pegula nhanh chóng dẫn 3-1 ở set 1 nhưng Anisimova đã đầy nỗ lực rút ngắn 4-5, tuy nhiên không đủ ngăn Pegula đoạt set đấu sau một ván trắng. Nhưng trong khi set 1 và set 2 cùng kéo dài 34 phút, set 2 chứng kiến Anisimova thắng khá lấn lướt trong khi Pegula phải xin tạm dừng trận đấu để chăm sóc y tế.

Bước vào set 3, Pegula giành lại ưu thế khi bẻ 2 break liên tiếp để vọt lên 3-0, nhưng Anisimova từ chỗ bị dẫn 3-5 đã vùng lên san bằng tỷ số và đưa trận đấu vào tie-break. Tuy nhiên cô mắc quá nhiều lỗi (tổng cộng 56 lỗi khi hết trận), và từ chỗ dẫn 4-3 cô đã bị Pegula đánh bại trong 4 điểm liên tiếp để Pegula thắng 7-4.

Ở bán kết, Pegula sẽ chờ gặp người thắng của cặp đấu giữa Iga Swiatek - Elena Rybakina.