Liverpool gạch Salah khỏi đội hình đấu Inter Milan ở Cúp C1

Liverpool đã chính thức không đăng ký thi đấu cho Mohamed Salah ở trận đấu giữa Inter Milan và Liverpool ở Champions League (3h, 10/12). Salah sẽ không đến Milan và quyết định này đã được đưa ra dưới sự thống nhất giữa HLV trưởng Arne Slot với các thành viên ban lãnh đạo.

Salah không được HLV Arne Slot đăng ký đá trân gặp Inter Milan

Trong ngày 8/12, nhà báo David Ornstein và một số phóng viên thân với Liverpool cho biết Salah không được đăng ký dù vẫn được đến tập bình thường. Ban lãnh đạo Liverpool vẫn ủng hộ Arne Slot và cho rằng nếu nương tay với Salah, đó sẽ là tiền lệ xấu cho việc cầu thủ chỉ trích HLV trưởng. Tuy nhiên phía Liverpool không coi việc bỏ Salah ở nhà là một hình phạt cho những bình luận của anh sau trận hòa Leeds.

Bên cạnh Salah, 3 cầu thủ không tập trong ngày 8/12 là Federico Chiesa, Wataru Endo và Cody Gakpo cũng sẽ không góp mặt ở trận gặp Inter.