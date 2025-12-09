Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Liverpool gạch Salah khỏi đội hình đấu Inter Milan ở Cúp C1

Sự kiện: Liverpool Inter Milan Cup C1 - Champions League 2025/26

Salah đã bị HLV Arne Slot gạch tên khỏi đội hình Liverpool đá Inter Milan ở Cúp C1.

  

Liverpool đã chính thức không đăng ký thi đấu cho Mohamed Salah ở trận đấu giữa Inter MilanLiverpoolChampions League (3h, 10/12). Salah sẽ không đến Milan và quyết định này đã được đưa ra dưới sự thống nhất giữa HLV trưởng Arne Slot với các thành viên ban lãnh đạo.

Salah không được HLV Arne Slot đăng ký đá trân gặp Inter Milan

Salah không được HLV Arne Slot đăng ký đá trân gặp Inter Milan

Trong ngày 8/12, nhà báo David Ornstein và một số phóng viên thân với Liverpool cho biết Salah không được đăng ký dù vẫn được đến tập bình thường. Ban lãnh đạo Liverpool vẫn ủng hộ Arne Slot và cho rằng nếu nương tay với Salah, đó sẽ là tiền lệ xấu cho việc cầu thủ chỉ trích HLV trưởng. Tuy nhiên phía Liverpool không coi việc bỏ Salah ở nhà là một hình phạt cho những bình luận của anh sau trận hòa Leeds.

Bên cạnh Salah, 3 cầu thủ không tập trong ngày 8/12 là Federico Chiesa, Wataru Endo và Cody Gakpo cũng sẽ không góp mặt ở trận gặp Inter. 

Danh sách các cầu thủ Liverpool sẽ sang Milan

Alisson, Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Bradley, Jones, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Gravenberch, Nyoni, Ngumoha, Lucky.

8

Tin liên quan
Liverpool Xem thêm
