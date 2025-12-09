Anh hào đầu tiên vào bán kết SEA Games 33, ĐKVĐ U22 Indonesia tự làm khó mình

Lộ diện anh hào đầu tiên vào bán kết SEA Games 33

Ngày 8/12, môn bóng đá nam của SEA Games 33 chỉ có đúng một trận đấu ở bảng C. U22 Indonesia có trận ra quân trong khi U22 Philippines đứng trước cơ hội sớm giành vé vào bán kết. Ở trận đấu trước, họ đã giành chiến thắng với tỉ số 2-0 trước U22 Myanmar.

U22 Indonesia (áo trắng) để thua trước U22 Philippines tại SEA Games 33

HLV Indra Sjafri gây bất ngờ khi cất nhiều trụ cột của U22 Indonesia ở giải đấu trước như Fermansyah, Darwis hay Hokki Caraka trên ghế dự bị. Mặc dù vậy, hai sao nhập tịch là Struick và Ivan Jenner cũng đủ giúp U22 Indonesia chiếm lĩnh thế trận.

Tuy nhiên, U22 Indonesia quá lạm dụng sút xa trong hiệp một. Đa phần những pha dứt điểm đều thiếu chính xác. Còn lần đi trúng đích thì bị thủ môn của Philippines cản phá. U22 Philippines gây bất ngờ khi có được bàn mở tỉ số ở phút 45+1 sau một cú ném biên xa, đặc sản thường được U22 Indonesia sử dụng.

Tưởng như bàn thua này sẽ khiến U22 Indonesia "tỉnh giấc", đáng tiếc điều đó không xảy ra. U22 Indonesia được đối thủ nhường hẳn thế trận nhưng không tạo được thế tấn công vũ bão. Khi có cơ hội, những ngôi sao nhập tịch như Struick rồi sau đó là Raven đều không tận dụng được.

Thắng 1-0 trước U22 Indonesia, U22 Philippines là đội đầu tiên giành vé vào bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 22 với trọn vẹn 6 điểm/2 trận. Đây có thể nói là bất ngờ trước khi giải đấu bắt đầu. Nhưng nếu như xem U22 Philippines thi đấu, đây là kết quả hợp lý. Họ có đấu pháp rõ ràng, cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật và đặc biệt tỉnh táo. Đây sẽ là đối thủ rất khó chịu cho bất kỳ đội bóng nào ở bán kết.

U22 Indonesia nguy cơ bị loại cực cao

Trong khi đó, U22 Indonesia đã “tự bắn vào chân mình” với trận thua này. Họ vẫn còn một trận đấu nữa với U22 Myanmar nhưng tình huống trở nên đặc biệt khó khăn. Họ phải hoàn thành điều kiện cần là thắng U22 Myanmar với tỉ số đậm nhất có thể và phải đợi điều kiện đủ bởi không còn cơ hội giành ngôi đầu mới biết số phận của mình.

Ở bảng A, U22 Timor Leste đang xếp thứ 2 nhưng hiệu số bàn thắng/thua rất kém (-3). Bởi vậy, U22 Indonesia chỉ cần thắng ở lượt đấu cuối là hơn được đội bóng này trong cuộc đua đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Trong khi đó, bảng B lại là câu chuyện khác. Cả U22 Việt Nam và U22 Malaysia đều đã có 3 điểm và lượt cuối 2 đội bóng này gặp nhau. Trong trường hợp U22 Việt Nam thắng, U22 Indonesia sẽ phải đọ hiệu số với U22 Malaysia, và ngược lại.

Trường hợp tệ nhất là hai đội bóng này hòa nhau, tức là U22 Malaysia xếp thứ nhất và U22 Việt Nam xếp thứ hai, U22 Indonesia sẽ bị loại trước cả khi đá với U22 Myanmar. Đó sẽ là kết quả thảm họa đối với đội bóng này.