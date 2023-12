Golfer người Brazil thi đấu bùng nổ vô địch giải golf huyền thoại ở Việt Nam

Ở giải thưởng Best Amateur, không có bất ngờ nào xảy ra. Lê Chúc An đã giành chiến thắng với 109 điểm, trong khi người về nhì là Nguyễn Viết Gia Hân với 102 điểm còn Nguyễn Anh Minh đứng vị trí T11 với 88 điểm. Lê Chúc An cũng chiến thắng giải Team Alliance, cùng với Emanuele Canonica và Simon Khan.