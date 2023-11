Đi tìm nhà vô địch chặng cuối VGA Junior Tour

Nhà vô địch chặng 1 VGA Junior Tour Đoàn Uy

VGA Junior Tour Final Leg sẽ được tổ chức từ ngày 9/12– 10/12 tại sân golf The Dalat At 1200 Country Club And Private Estate. Giải đấu chào đón tất cả các VĐV nhí là VĐV nghiệp dư nam và nữ trong nhóm tuổi U9, U12, U15, U18 trên cả nước.

Hệ thống giải đấu trẻ quốc gia VGA Junior Tour đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các VĐV nhí cùng các bậc phụ huynh với 5 chặng đấu đầy ấn tượng trải dài 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Nhà vô địch các chặng đấu từ 1 đến 5 lần lượt gọi tên Đoàn Uy (-4), Nguyễn Đặng Minh (+3), Nguyễn Tuấn Anh (-4), Nguyễn Đức Sơn (-4) và Nguyễn Đặng Minh một lần nữa giành được ngôi vị cao nhất tại chặng 5 với tổng điểm (-7).

Cả 4 nhà vô địch đều ghi tên mình lên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới, trong đó Đoàn Uy xếp hạng 782, Nguyễn Đặng Minh xếp hạng 981, Nguyễn Tuấn Anh xếp hạng 992, Nguyễn Đức Sơn xếp hạng 1341.

VGA Junior Tour không chỉ là sân chơi bổ ích giúp các VĐV rèn luyện kĩ năng mà còn là nơi chứng kiến sự xuất hiện của nhiều nhân tố tiềm năng, giúp nuôi dưỡng niềm đam mê golf của các VĐV nhí trên khắp cả nước.

Bên cạnh việc được cọ xát và học hỏi từ các bạn đồng trang lứa, các VĐV cũng sẽ được làm quen với cách thức tổ chức và cách thức thi đấu của giải đấu quốc gia.

