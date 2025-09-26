Giám đốc ‘phe vé’ cao gấp 41 lần giá gốc

Vé giải bóng chày Major League Baseball (MLB) tại Tokyo

Các trận đấu đầu mùa giải tại sân Tokyo Dome có sự góp mặt của đội Los Angeles Dodgers với ngôi sao Nhật Bản Ohtani Shohei, và đội Chicago Cubs, cùng với trận giao hữu với các đội chuyên nghiệp Nhật Bản.

Cảnh sát Tokyo cho biết, ông Shinoda Jun, cư dân thành phố Nagoya, miền Trung Nhật Bản, bị tình nghi đã bán lại vé với giá cao gấp 41 lần giá gốc, vi phạm Luật cấm bán lại vé trái phép.

Cụ thể, ông Shinoda đã bán 6 vé vốn có giá gốc tổng cộng khoảng 770 USD với giá lên tới 24.000 USD. Ông này mua vé dưới danh nghĩa giám đốc công ty để phục vụ khách hàng doanh nghiệp, sau đó rao bán trên các trang web với giá gần 5.400 USD mỗi vé - cao gấp 41 lần giá gốc.

Cũng theo cảnh sát, ông Shinoda đã thừa nhận hành vi, với ý nghĩ rằng có thể kiếm lời vì bản thân rất thích xem bóng chày và thường mua vé “chợ đen” với giá cao. Ông cho biết đã dùng số tiền lời thu được để trả nợ.

Cảnh sát ước tính nghi phạm đã bán lại tổng cộng 16 vé trong tháng 2 và tháng 3, thu về khoảng 29.000 USD.