kamilla-vs-coco
China Open
Kamilla Rakhimova 0
Coco Gauff 2
alexandra-vs-jia-jing
Jingshan Tennis Open
Alexandra Eala 2
Jia-Jing Lu 0
andrey-vs-flavio
China Open
Andrey Rublev 0
Flavio Cobolli 2
learner-vs-francisco
China Open
Learner Tien 2
Francisco Cerundolo 1
elena-vs-catherine
China Open
Elena Rybakina 2
Catherine McNally 1
alex-vs-yunchaokete
China Open
Alex De Minaur 2
Yunchaokete Bu 0
adrian-vs-alexander
China Open
Adrian Mannarino 2
Alexander Bublik 0
daniil-vs-cameron
China Open
Daniil Medvedev 2
Cameron Norrie 0
nuno-vs-taylor
Rakuten Japan Open
Nuno Borges 0
Taylor Fritz 2
casper-vs-matteo
Rakuten Japan Open
Casper Ruud 2
Matteo Berrettini 0
belinda-vs-katie
China Open
Belinda Bencic -
Katie Volynets -
lorenzo-vs-alexander
China Open
Lorenzo Sonego -
Alexander Zverev -

Giám đốc ‘phe vé’ cao gấp 41 lần giá gốc

Sự kiện: Thể thao

ANTD.VN -  Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một giám đốc công ty với cáo buộc bán lại trái phép vé trận mở màn giải bóng chày Major League Baseball (MLB) tại Tokyo hồi tháng 3-2025 với giá cao.

Vé giải bóng chày Major League Baseball (MLB) tại Tokyo

Vé giải bóng chày Major League Baseball (MLB) tại Tokyo

Các trận đấu đầu mùa giải tại sân Tokyo Dome có sự góp mặt của đội Los Angeles Dodgers với ngôi sao Nhật Bản Ohtani Shohei, và đội Chicago Cubs, cùng với trận giao hữu với các đội chuyên nghiệp Nhật Bản.

Cảnh sát Tokyo cho biết, ông Shinoda Jun, cư dân thành phố Nagoya, miền Trung Nhật Bản, bị tình nghi đã bán lại vé với giá cao gấp 41 lần giá gốc, vi phạm Luật cấm bán lại vé trái phép.

Cụ thể, ông Shinoda đã bán 6 vé vốn có giá gốc tổng cộng khoảng 770 USD với giá lên tới 24.000 USD. Ông này mua vé dưới danh nghĩa giám đốc công ty để phục vụ khách hàng doanh nghiệp, sau đó rao bán trên các trang web với giá gần 5.400 USD mỗi vé - cao gấp 41 lần giá gốc.

Cũng theo cảnh sát, ông Shinoda đã thừa nhận hành vi, với ý nghĩ rằng có thể kiếm lời vì bản thân rất thích xem bóng chày và thường mua vé “chợ đen” với giá cao. Ông cho biết đã dùng số tiền lời thu được để trả nợ.

Cảnh sát ước tính nghi phạm đã bán lại tổng cộng 16 vé trong tháng 2 và tháng 3, thu về khoảng 29.000 USD.

26/09/2025 12:42 PM (GMT+7)
