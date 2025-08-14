FIVB ca ngợi bóng chuyền nữ Việt Nam hạ Thái Lan, im lặng về án phạt với đội nữ U21

Trong những ngày vừa qua, làng bóng chuyền Việt Nam không khỏi xôn xao khi đội tuyển U21 bóng chuyền nữ nước nhà nhận án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB). Quyết định tưởng chừng chỉ là một án phạt nhằm răn đe, tuy nhiên lại khiến cả cộng đồng bóng chuyền Việt Nam bức xúc và đặt ra nhiều dấu hỏi về tính công bằng và sự minh bạch trong thể thao quốc tế.

Cụ thể, vào tối ngày 12/8/2025, FIVB công bố quyết định xử phạt đội tuyển nữ U21 Việt Nam do sử dụng một vận động viên (VĐV) không đủ điều kiện thi đấu tại giải U21 thế giới năm nay.

Theo đó, FIVB loại ngay lập tức VĐV vi phạm khỏi giải đấu. Kết quả các trận đấu có sự tham gia của VĐV này bị hủy và xử thua 0-3. Cụ thể, U21 Việt Nam bị xử thua 4 trận vòng bảng gồm các trận thắng Indonesia 3-0, Serbia 3-1, Canada 3-1 và thua Argentina 1-3 đều bị chuyển thành thua 0-3. Riêng trận thắng Puerto Rico 3-1 được giữ nguyên do VĐV này không góp mặt.

Kết quả này khiến U21 Việt Nam rơi xuống vị trí cuối bảng A, mất quyền vào vòng 16 đội và chỉ được thi đấu vòng phân hạng từ 17 đến 24.

Giữa lúc bức xúc dâng cao, FIVB bất ngờ nói về tuyển Việt Nam thay vì U21 Việt Nam

⚖️ Án phạt và phản ứng mạnh mẽ từ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam

Trước án phạt nghiêm khắc dành cho đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã lên tiếng phản đối. Theo đại diện VFV, án phạt không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần và thành tích của đội mà còn gây tổn thương hình ảnh của bóng chuyền Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

VFV đã tham vấn luật sư giàu kinh nghiệm để tiến hành khiếu nại lên FIVB, yêu cầu cơ quan này xem xét lại án phạt, minh bạch và có cơ sở rõ ràng. Tuy nhiên, kể từ lúc đưa ra án phạt, phía FIVB vẫn im lặng, không có bất kỳ công văn hay thông báo hồi đáp chính thức nào cho VFV.

Người hâm mộ, chuyên gia và cộng đồng thể thao trong nước đang chờ đợi một lời giải thích, một sự minh bạch từ phía FIVB nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các vận động viên trẻ, cũng như cho VFV.

🤫 Khi FIVB “lặng thinh” và nói về chiến tích lịch sử của bóng chuyền Việt Nam

Điều đáng chú ý là trong khi án phạt dành cho U21 bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn chưa có lời hồi đáp từ FIVB, trên trang chủ của cơ quan này (fivb.com) lại đăng tải bài viết mới nhất (13/8/2025), khen ngợi chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước đối thủ truyền kiếp Thái Lan tại SEA V.League 2025.

Việt Nam lần đầu tiên đánh bại Thái Lan, vô địch chặng 2 SEA V.League 2025

Bài viết có tiêu đề: "Thái Lan và Việt Nam tạo ra những trận đấu năm set ngoạn mục trước thềm World Championship" đã mô tả chi tiết hai trận đấu mãn nhãn, kịch tính giữa hai đội tuyển.

Theo đó, trong giải đấu SEA V.League được tổ chức thành hai vòng tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan) và Ninh Bình (Việt Nam), Thái Lan và Việt Nam đều thể hiện phong độ cao khi lần lượt vượt qua các đội Philippines và Indonesia để đối đầu nhau ở trận chung kết.

Trận đầu tiên tại Thái Lan, đội chủ nhà đã giành chiến thắng sít sao 3-2 với các set đấu đầy quyết liệt (23-25, 25-19, 21-25, 25-17, 15-11). Pimpichaya Kokram, mũi tấn công chủ lực của Thái Lan, được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP).

Trận lượt về trên sân nhà Ninh Bình, đội tuyển Việt Nam đã có màn ngược dòng ngoạn mục khi thắng lại đối thủ 3-2 (17-25, 24-26, 25-17, 25-22, 16-14) sau khi bị dẫn trước hai set. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đoạt huy chương vàng SEA V.League, một dấu ấn lịch sử khiến người hâm mộ vô cùng tự hào. Nguyễn Thị Bích Tuyền của Việt Nam được chọn làm MVP giải cùng với suất trong đội hình tiêu biểu.

Nhiều người cho rằng động thái mới nhất của FIVB như hình thức nhằm "xoa dịu" người hâm mộ Việt Nam, sau khi cơ quan này tước quyền tham dự vòng 1/8 giải vô địch trẻ thế giới 2025 của U21 Việt Nam.