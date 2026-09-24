Dương Thuý Vi - 'cây trường xuân' của Wushu Việt Nam

Dương Thúy Vi giành 9.710 điểm nội dung thương thuật Asiad 20 (ảnh Trọng Đạt)

"Tôi áp lực từ ở nhà, nhưng hôm nay còn áp lực hơn. Chưa bao giờ thi đấu mà tôi lại đến sớm như vậy. Kỳ trước dù tôi vẫn là người đánh cuối nhưng chỉ cần 1 buổi khởi động là thi luôn nhưng lần này phải chờ tới mấy ngày mà nội dung của tôi lại đánh cuối nên khá sốt ruột" - Dương Thúy Vi chia sẻ với Tiền Phong ngay sau phần thi nội dung thương thuật.

Dương Thúy Vi cho biết với nhiều năm kinh nghiệm, trước ngày thi đấu cô sẽ vận động nhẹ nhàng buổi sáng và nghỉ ngơi buổi chiều, tranh thủ đi dạo thả lỏng. Mọi sinh hoạt đều nhằm đảm bảo trạng thái thoải mái nhất.

Giành HCV nội dung kiếm thuật và thương thuật Asiad 20 hôm nay là Yao Yang, với điểm số 19.546. Đứng thứ 2 là VĐV chủ nhà Nhật Bản Kida Nanoha, 19.446 điểm trong khi Dương Thúy Vi về 3 với 19.413 điểm. Trên thực tế trước khi bước vào Asiad 20, BHL đội tuyển wushu Việt Nam đã đánh giá khó cạnh tranh với Yao Yang.

Dương Thúy Vi hôm nay cũng dành nhiều lời khen ngợi cho đối thủ, khi cho biết: "Tại đại hội này VĐV các nước dồn vào nội dung trường quyền thay vì thương thuật. Nhưng đối thủ thì vẫn là những gương mặt đó, mình không còn lạ nữa. Tôi biết Yao Yang từ lâu, để đánh giá thì Trung Quốc vẫn là số 1. Trong 3 VĐV nữ của Trung Quốc thì Yao tài năng nhất".

Dương Thúy Vi mặc dù vậy cho biết khi vào phần thi, cô chỉ tập trung toàn lực để thể hiện tốt nhất chứ không quan tâm đến đối thủ.

"Tưởng nghỉ từ Asiad 2014 nhưng...đánh thêm 3 kỳ"

Ở đội tuyển wushu Việt Nam, Dương Thúy Vi hiện là "đàn chị" cứng cựa. Trên thực tế cô đã từng nhiều lần bày tỏ nguyện vọng nghỉ thi đấu để chuyển sang giai đoạn mới về chuyên môn. Mặc dù vậy, BHL đã động viên và cô lại tiếp tục gánh vác nhiệm vụ.

"Mọi người đùa tôi là có thể thi đấu tới 40 tuổi. Nhưng phải nói thật đó là chuyện không thể. Ai rồi cũng phải dừng lại, tôi nghĩ mình đã dừng từ Asiad 2014 cơ nhưng không nghĩ lại đánh thêm 3 kỳ Asiad nữa là 5 kỳ"-Dương Thúy Vi nói.

Ở tuổi 33, Dương Thúy Vi đã trải qua 5 kỳ Á vận hội (ảnh Trọng Đạt)

Theo Dương Thúy Vi, các đàn em của cô đều giàu tiềm năng và có khả năng phát triển tốt. Cô tin đây sẽ là lứa kế cận mới và sẽ giành được nhiều thành tích hơn mình.