Khoảnh khắc Hoa khôi wushu Dương Thuý Vi giành HCV thế giới

Tại Cúp taolu thế giới 2026, tuyển thủ Dương Thúy Vi mang về tin vui cho thể thao Việt Nam và tuyển wushu Việt Nam.

Cô thể hiện xuất sắc bài biểu diễn thương thuật để đạt HCV.

Nội dung thương thuật nữ tại Cúp taolu thế giới 2026 có 7 tuyển thủ tranh tài lần lượt từ các đội Việt Nam, Malaysia, Iran, Indonesia, Hongkong (Trung Quốc)…

Thúy Vi đã thể hiện tốt các kỹ thuật trong bài trình diễn của mình để được trọng tài kỹ thuật chấm 9,746 điểm. Đây là lần đầu cô giành được HCV trong những lần tham dự Cúp taolu thế giới.

Cô xếp nhất tuyệt đối tại nội dung này. Vị trí thứ nhì là tuyển thủ Pang Pui Yee (Malaysia) khi đạt 9,726 điểm. Vị trí thứ ba là tuyển thủ Aksiniia Schukina với thành tích 9,723 điểm.

Sau phần thi thương thuật, Thuý Vi tiếp tục có màn thể hiện tốt ở kiếm thuật.

Thuý Vi là một trong những võ sĩ nhiều kinh nghiệm nhất của tuyển wushu Việt Nam.

Thuý Vi kết thúc bài thi với thành tích HCĐ.

Với phong độ cao cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Dương Thuý Vi quyết tâm chinh phục tấm HCV Asiad 2026 trước khi giải nghệ.

Ảnh: FBNV