Đua xe F1, thử nghiệm Italian GP: Mercedes “ngáng đường” Ferrari mở hội tại Monza

FP1: Leclerc và Hamilton xếp hạng 1-2 cho Ferrari

Charles Leclerc đã thiết lập tốc độ nhanh nhất trong buổi tập tự do đầu tiên (FP1) tại chặng Italian Grand Prix, giúp Ferrari xếp hạng 1-2 cùng người đồng đội Lewis Hamilton, trong khi George Russell (Mercedes) đứng ở vị trí thứ ba.

Tsunoda tiếp tục chạy cho Racing Bulls tại Monza

Tại thời điểm các đội đua bắt đầu chuyển sang lốp Mềm (Soft) để mô phỏng vòng chạy phân hạng, Leclerc lại tạo nên bất ngờ khi đạt mốc thời gian 1 phút 23,008 giây bằng hợp chất lốp Trung bình (Medium). Thành tích này đứng vững ở P1 cho đến khi phiên chạy khép lại, mang đến niềm vui cho các Tifosi có mặt trên khán đài "Thánh đường tốc độ".

Buổi tập mở màn tại Monza ghi nhận sự xuất hiện của 4 tay đua ‘tân binh’: Ayumu Iwasa (lái chiếc Red Bull của Max Verstappen), Luke Browning (thay Alex Albon tại Williams), Paul Aron (thế chỗ Pierre Gasly tại Alpine) và Colton Herta (lần thứ ba xuất hiện mùa này thay Sergio Perez tại Cadillac). Trong khi đó, Liam Lawson tiếp tục tuần đua thứ hai liên tiếp lái cho Red Bull thay thế Isack Hadjar chấn thương, mở ra cơ hội cho Yuki Tsunoda tiếp tục tham dự chặng thứ 2 liên tiếp cùng Racing Bulls.

Rãnh test khí động học trên chiếc xe của Ayumu Iwasa

Thời tiết tại Monza nắng nóng khi pit lane mở lúc 12:30 (giờ địa phương). Mật độ xe đông đúc ngay từ đầu đã gây ra hiện tượng ‘tắc đường đua’. Tân binh Paul Aron liên tục trở thành tâm điểm chỉ trích qua radio từ cả Iwasa lẫn Tsunoda do chạy chậm trên đường đua.

Lần cờ đỏ duy nhất xuất hiện khi Russell đang tạm dẫn đầu với mốc 1 phút 23,802 giây, cờ vàng rồi xe an toàn ảo và cờ đỏ đã xuất hiện do Colton Herta gặp sự cố hệ thống thủy lực, buộc phải dừng chiếc Cadillac MAC-26 ngay trên đường đua.

Khi phiên chạy trở lại với hơn 30 phút trên đồng hồ, Russell và Kimi Antonelli (người sử dụng chiếc mũ bảo hiểm đặc biệt lấy cảm hứng từ huyền thoại Valentino Rossi) là những người đầu tiên dùng lốp Soft để vượt lên. Tuy nhiên, Leclerc ngay lập tức đáp trả bằng lốp Medium với vòng chạy 1 phút 23,008 giây để chiếm vị trí số 1.

Sự cố của Colton Herta (Cadillac)

Ở những phút cuối, Hamilton cải thiện thành tích để vươn lên P2, kém Leclerc chưa đầy 0,2 giây. Russell cán đích ở P3 (chậm hơn 0,3 giây). Liam Lawson gây ấn tượng với P4 cho Red Bull, xếp trên Antonelli (P5) và Lando Norris (P6). Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Franco Colapinto (Alpine) và tân binh Paul Aron.

Ở phía sau, Oscar Piastri đứng thứ 11, xếp trên Tsunoda và Nico Hulkenberg (Audi). Ollie Bearman cầm lái chiếc Haas đã được nâng cấp – giành vị trí thứ 14. Browning xếp thứ 15, theo sau là chiếc Williams còn lại của Carlos Sainz; các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Iwasa, Fernando Alonso (đội Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Valtteri Bottas (Cadillac) và Lance Stroll (chiếc Aston Martin còn lại).

Trong khi đó, Herta xếp cuối bảng xếp hạng sau khi chỉ hoàn thành được 5 vòng trước khi phải dừng lại trên đường đua.

FP2: Leclerc xen giữa bộ đôi Mercedes

Tình huống nhà ĐKVĐ phải né Lance Stroll

Tất cả 22 tay đua chính thức đã trở lại sau khi nhường ghế cho các tân binh ở FP1. Ngay từ những phút đầu chạy lốp Trung bình, Antonelli, Russell và Leclerc đã tạo nên thế ‘kiềng ba chân’ căng thẳng khi chỉ chênh nhau 0,055 giây. Trái lại, Max Verstappen (Red Bull) chật vật với chiếc xe thiếu downforce và phải vào pit thay cánh gió trước (anh chỉ xếp thứ 8 ở FP2). Trong khi đó, Lando Norris (McLaren) thoát khỏi tai nạn nguy hiểm ở tốc độ cao khi phải lao ra bãi cỏ khúc chicane đầu tiên bởi Lance Stroll (Aston Martin) đột ngột chuyển hướng cản trở.

Khi chuyển sang lốp Soft mô phỏng phân hạng, Antonelli trở thành tay đua đầu tiên phá vỡ mốc 1 phút 23 giây với cột mốc 1 phút 22,700 giây. Dù vậy, tay đua người Ý sẽ phải xuất phát ở cuối đoàn đua vào Chủ Nhật do bị phạt thay thế động cơ mới.

Russell sau khi vào pit tinh chỉnh cánh gió đã phản công mạnh mẽ bằng thành tích 1 phút 22,686 giây, giúp Mercedes bỏ xa các đối thủ tới 0,7 giây. Leclerc dốc sức đáp trả và tạm dẫn đầu với vòng chạy 1 phút 22,679 giây. Nhưng Russell mới là người chốt hạ kết quả cuối cùng với vòng chạy xuất sắc 1 phút 22,559 giây. Leclerc sau đó bị xoay xe ở khúc chicane thứ hai trong 10 phút cuối và chấp nhận vị trí P2 (kém 0,120 giây).

Pha trượt xe của Leclerc tại chicane thứ 2

Antonelli cán đích ở P3 sau khi than phiền về hiện tượng thiếu lái (understeer). Top 10 lần lượt ghi nhận Norris (P4), Hamilton (P5), Piastri (P6), Lindblad (P7), Bearman (P8), Verstappen (P9) và Tsunoda (P10).

Ở nhóm dưới, Franco Colapinto (Alpine) văng xe ở tốc độ cao tại góc cua Ascari nhưng vẫn xếp P11, trong khi Gabriel Bortoleto (Audi) phải bỏ cuộc sớm do hỏng động cơ. Bộ đôi Williams (Albon, Sainz) và Aston Martin (Alonso, Stroll) tiếp tục trải qua một ngày tập luyện thất vọng ở nửa cuối bảng xếp hạng.

Kết quả chi tiết hai phiên chạy thử nghiệm đầu tiên chặng Italian GP 2026:

FP1

FP2