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Tin mới nhất bóng đá sáng 10/11: De Bruyne có thể rời Napoli trong tháng 1

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Kevin De Bruyne có thể sẽ sớm rời Napoli do thành tích kém của CLB lẫn xung đột với đồng đội.

De Bruyne có thể rời Napoli trong tháng 1

Nhiều nguồn tin cho biết Kevin De Bruyne muốn rời khỏi Napoli ở kỳ chuyển nhượng tới do bất đồng với nhiều người ở CLB. Cuối mùa trước De Bruyne đã phát biểu có hàm ý mừng vì HLV Antonio Conte ra đi, nhưng mùa này HLV Max Allegri cùng Napoli đang có thành tích khá tệ và mới đây De Bruyne còn chỉ trích những cầu thủ Italia trong đội.

Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne

Dan Burn thế chỗ Guehi ở ĐT Anh

Trung vệ Marc Guehi đã bị chấn thương tại Man City khiến anh sẽ không có mặt trong đợt triệu tập ĐT Anh. Thay vào đó Dan Burn đã được triệu tập thay thế, như vậy chuỗi 15 trận liên tiếp ra sân cho ĐT Anh của Guehi đã chấm dứt.

Van Dijk rút khỏi ĐT Hà Lan

ĐT Hà Lan đã ra thông cáo cho biết trung vệ đội trưởng Virgil Van Dijk đã rút khỏi thành phần triệu tập của HLV Xavi trong tháng này, do anh đang ở trạng thái thể lực không đảm bảo. Van Dijk sẽ trở về Liverpool hồi phục, qua đó vắng 2 trận gặp Hy Lạp và Đức ở UEFA Nations League.

Zidane gọi trung vệ đá giải hạng 2 Đức thay Kalulu

ĐT Pháp đã có trung vệ mới thay thế cho Pierre Kalulu vừa bị chấn thương và không thể lên tập trung. Báo chí Pháp cho biết HLV Zinedine Zidane đã gọi Saël Kumbedi, người đang đá Bundesliga 2 cho Wolfsburg, lên để thay thế Kalulu. Kumbedi thực tế là tuyển thủ U21 Pháp đã được gọi cho giải U21 châu Âu, nhưng thay vào đó anh sẽ lên ĐTQG.

Lyon bổ nhiệm HLV Carlos Vicens

CLB Lyon đã chính thức công bố Carlos Vicens là tân HLV trưởng, thay thế Paulo Fonseca đã chuyển sang dẫn dắt Sporting. Vicens, một cựu trợ lý của Pep Guardiola tại Man City, đang dẫn dắt Braga ở Bồ Đào Nha trước khi được Lyon mời về. Lyon hiện đang đứng thứ 5 trên BXH Ligue 1 và xếp thứ 13 trên BXH Europa League.

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Theo Sport, Ronald Araujo muốn chờ đến cuối mùa giải mới đưa ra quyết định về tương lai tại Liverpool.

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Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/tin-moi-nhat-bong-da-sang-1011-de-bruyne-co...

-10/11/2026 01:09 AM (GMT+7)
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