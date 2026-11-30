Kimi Antonelli tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi giành chiến thắng thứ 10 trong mùa giải 2026, mùa giải mà tay đua trẻ người Italia đã tiến rất gần đến chức vô địch thế giới.

Ở chặng đua thứ 22 của mùa giải diễn ra tại Qatar, Antonelli tận dụng thành công sự cố của người đồng đội George Russell để bước lên bục cao nhất.

Antonelli ăn mừng khi về nhất

Xuất phát phía sau Russell, người giành vị trí pole, Antonelli vẫn nhanh chóng tạo ra màn cạnh tranh hấp dẫn với đồng đội ngay sau khi đèn xuất phát tắt. Sau những pha tranh chấp vị trí ban đầu, bộ đôi Mercedes phối hợp hiệu quả, từng bước tạo khoảng cách an toàn với các đối thủ phía sau.

Tuy nhiên, diễn biến cuộc đua bất ngờ thay đổi ở vòng đua 12, khi chế độ xe an toàn ảo (Virtual Safety Car - VSC) được kích hoạt để nhân viên đường đua dọn dẹp những mảnh xốp polystyrene rơi vãi trên mặt đường. Mercedes quyết định đưa cả hai tay đua vào khu vực kỹ thuật liên tiếp trong cùng một đợt dừng pit.

Sau tình huống này, Russell vẫn duy trì được khoảng cách tương đối an toàn trước người đồng đội trẻ tuổi. Thế nhưng, Antonelli bất ngờ tăng tốc mạnh mẽ, liên tục rút ngắn khoảng cách với tốc độ gần một giây mỗi vòng.

Nguyên nhân không hoàn toàn đến từ sự vượt trội của tay đua Italia, mà bởi chiếc Mercedes của Russell gặp sự cố hy hữu. Một mảnh xốp polystyrene lớn mắc kẹt trong xe, gây hư hại và làm mất cân bằng khí động học, khiến tốc độ của tay đua người Anh suy giảm đáng kể.

Dù gặp bất lợi, Russell vẫn nỗ lực giữ Antonelli ở phía sau cho đến lần thay lốp cuối cùng. Tuy nhiên, chính tại đây, hy vọng chiến thắng của anh gần như tan biến.

Các kỹ thuật viên Mercedes mất gần 10 giây trong khu vực pit khi cố gắng loại bỏ những mảnh vật liệu lạ mắc kẹt trong chiếc xe đua, nhưng nỗ lực không mang lại kết quả như mong muốn. Lần dừng pit kéo dài khiến Russell đánh mất vị trí dẫn đầu vào tay Antonelli.

Sau khi vượt lên, tay đua người Italia không mắc thêm sai lầm nào và nhanh chóng tạo ra khoảng cách lớn với đồng đội. Đến khi cán đích, Antonelli đã bỏ xa Russell hơn 30 giây, qua đó giành chiến thắng thuyết phục tại Qatar.

Trong khi đó, Russell phải vất vả chống đỡ sức ép từ Oscar Piastri của McLaren trong những vòng đua cuối. Dù chiếc xe gặp vấn đề nghiêm trọng, tay đua người Anh vẫn bảo vệ thành công vị trí thứ hai, giúp Mercedes hoàn tất cú đúp nhất - nhì tại Qatar Grand Prix.

Một trong những màn cạnh tranh đáng quan tâm nhất diễn ra ở giai đoạn cuối là khi Lando Norris tìm cách vượt Max Verstappen để giành vị trí thứ 4. Tay đua người Anh liên tục gây sức ép lên đối thủ, nhưng không sở hữu lợi thế tốc độ đủ lớn để thực hiện một pha vượt mặt thành công. Bất chấp nỗ lực của Norris, Verstappen vẫn giữ được vị trí của mình.

Top 10 chặng Qatar GP