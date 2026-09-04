Đua xe F1, Italian GP: Khi tốc độ kết hợp với nghệ thuật đương đại của nước Ý

Rời xa không khí cuồng nhiệt của tại Zandvoort, F1 sẽ hướng về "thánh đường tốc độ" Monza với chặng đua Italian GP 2026. Đây không chỉ là sự kiện trên sân nhà của Pirelli và Scuderia Ferrari mà còn là nơi tốc độ thuần túy, những di sản lịch sử và niềm đam mê của các Tifosi hòa làm một.

Chặng đua F1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026 sẽ có lần thứ 77 được tổ chức tại Monza. Sự gắn kết giữa nhà tài trợ chính Pirelli với "thánh đường tốc độ" vượt xa khoảng cách địa lý giữa trụ sở chính của công ty Italia và đường đua.

Pirelli có không ít kỷ niệm tại Monza

Mối ‘nhân duyên’ này bắt nguồn từ vô số chiến thắng sử dụng bộ lốp Pirelli tại Monza. Trong số đó có chiến thắng của Pietro Bordino trên chiếc Fiat 804 tại chặng khánh thành trường đua mới xây vào ngày 10 tháng 9 năm 1922.

Chiếc cúp cùng phiên bản mũ podium đặc biệt của Pirelli sẽ được trao cho top 3 tay đua nhanh nhất vào Chủ Nhật.

Chiếc cúp chiến thắng

Nằm trong dự án phối hợp với Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Pirelli HangarBicocca, cúp chiến thắng của Italian GP được đặt hàng thiết kế (hiện đã bước sang mùa thứ 6).

Đối với phiên bản 2026 mang tên FRAGILE, quyền sáng tác được trao cho vedovamazzei — cặp đôi gồm Stella Scala và Simeone Crispino. Phong cách nghệ thuật của họ kết hợp sự châm biếm tinh tế với khả năng bắt trọn những mâu thuẫn và sự phức tạp của thực tại. Các tác phẩm của họ thường tái hiện lại những vật dụng hàng ngày, làm nổi bật những khía cạnh nghịch lý của thế giới.

Chiếc cúp FRAGILE cùng bộ đôi tác giả

FRAGILE chính là một cấu trúc xếp lớp từ các vật dụng gia đình — những chiếc chén và bát nhỏ — tạo nên một hình khối thẳng đứng có vẻ chông chênh khi chồng lên nhau. Tác phẩm đòi hỏi quy trình truyền thống: chuyển các bản vẽ và ký họa lên giấy, sau đó ứng dụng công nghệ in 3D cao cấp bằng bột nylon. Chất liệu này sau đó được sơn, mạ điện và đánh bóng cho đến khi đạt độ phản chiếu như gương.

Các nghệ sĩ chia sẻ: “Ý tưởng cho chiếc cúp xuất phát từ truyền thống cổ xưa về việc chuyền tay nhau chiếc chén ăn mừng. Nó đóng vai trò như một vật chứa đồ uống lớn, tạo ra cảm giác cùng nhau ăn mừng và hòa chung không khí lễ hội.”

“Chúng tôi muốn chiếc cúp trở thành biểu tượng của một chiến thắng do một cá nhân nắm giữ, nhưng đồng thời phản ánh tinh thần của cả một cộng đồng. Trong F1, cộng đồng này bao gồm đội đua, người hâm mộ và các tay đua. Cấu trúc này cũng gợi nhớ đến chiều không gian hàng ngày với những thao tác lặp đi lặp lại, ngụ ý rằng chiến thắng đạt được qua từng vòng đua không bao giờ đại diện cho một vị thế vĩnh cửu, không thay đổi. Nó mong mong, ngắn ngủi và phải liên tục giành lại. Trên thực tế, nó rất mỏng manh (fragile).”

Tác phẩm của vedovamazzei tiếp nối chuỗi sáng tạo của các nghệ sĩ Alice Ronchi (2021), Patrick Tuttofuoco (2022), Ruth Beraha (2023), Andrea Sala (2024) và Nico Vascellari (2025).

Mũ Podium Pirelli

Dành riêng cho tuần đua tại Monza, thiết kế bởi Denis Dekovic, chiếc mũ mang màu xanh Azzurro – biểu tượng của thể thao Ý, được điểm xuyết bằng các đường thêu kim loại màu vàng cùng nhành nguyệt quế quen thuộc của chiến thắng.

Chiếc mũ Podium Pirelli huyền thoại

Phần lưỡi trai màu đen tương phản được thêu chữ “Monza”. Ở bên cạnh, dòng chữ thêu “Italia 2026” cùng 4 ngôi sao vàng đi kèm với ngày diễn ra chặng đua.

Trường đua

Tại Monza, ba hợp chất lốp mềm nhất sẽ được đưa vào sử dụng: C3 (Hard), C4 (Medium) và C5 (Soft). Trên lý thuyết, cả ba lựa chọn đều có thể đóng vai trò định hình chiến thuật cuộc đua ngày Chủ Nhật, miễn là nhiệt độ không quá cao.

Thông số kỹ thuật lốp Pirelli

Trường đua dài 5,793 km với 11 góc cua là một trong những đường đua nhanh nhất Formula 1 hiện tại, một phần nhờ vào các đoạn thẳng dài — vốn sẽ đặt ra thêm thách thức về quản lý năng lượng với bộ Power Unit mới mùa này. Mô phỏng của các đội đua dự báo thời gian hoàn thành một vòng chạy sẽ nhanh hơn khoảng 2 giây so với năm ngoái.

Về lốp xe, trục bánh trước sẽ chịu tải trọng phanh thấp hơn do các vùng phanh nhiều khả năng sẽ được tiếp cận ở tốc độ giảm bớt. Trái lại, trục bánh sau sẽ chịu áp lực cao hơn trong các giai đoạn tăng tốc, khi toàn bộ sức mạnh được ‘xả’ ra.

Sự ổn định khi phanh và khả năng bám đường khi thoát cua — đặc biệt là tại khúc chicane đầu tiên và cua Ascari — sẽ là hai yếu tố then chốt để giành lợi thế trước các đối thủ trên một đường đua đòi hỏi khí động học tải trọng cực thấp (low-downforce) nhằm ưu tiên tốc độ tối đa.

Mặt đường sẽ mang lại độ bám tốt ngay từ các phiên chạy đầu tiên dù không có thay đổi lớn nào kể từ đợt thảm lại toàn bộ mặt đường vào năm 2024 bằng hỗn hợp nhựa tương đối mịn. Năm nay, các gờ kerb tại cua 1, 4 và 8 đã được thi công lại, trong khi ở cua 5, khu vực bãi sỏi đã được thay thế bằng nhựa đường.

Podium chặng đua năm 2025

Các tay đua nhiều khả năng sẽ phải kiểm soát tình trạng quá nhiệt ở trục bánh sau trong suốt cuộc đua, nhưng mức độ xuống cấp không quá nghiêm trọng. Do đó, chiến thuật 1 lần dừng pit có vẻ là lựa chọn khả thi nhất cho ngày Chủ Nhật.

Năm 2025

Trong đợt chạy đầu tiên, hầu hết các tay đua chọn hợp chất lốp Medium. 5 người chọn lốp Hard, trong khi chỉ có duy nhất 1 người xuất phát bằng lốp Soft. Lốp Soft viền đỏ trở lại ở giai đoạn cuối cuộc đua, khi nhiều tay đua dùng cho những vòng cuối cùng sau lượt pit duy nhất. Đó là trường hợp của bộ đôi Norris và Piastri, những người cán đích P2 và P3 sau khi xuất phát bằng lốp Medium. Verstappen — nhà vô địch năm ngoái — hoàn thành cuộc đua bằng sự kết hợp lốp Medium-Hard.

Thống kê

Đây là lần thứ 77 của Italian GP, một trong những chặng đua có lịch sử lâu đời nhất F1. Tất cả cuộc đua đều diễn ra tại Monza, ngoại trừ duy nhất một lần diễn ra tại Imola.

Kỷ lục gia tại Monza liệu có thể ăn mừng chiến thắng cùng Ferrari?!

Các tay đua có nhiều chiến thắng nhất là Michael Schumacher và Lewis Hamilton (mỗi người 5 lần), trong khi Ferrari là đội đua thành công nhất với 20 chiến thắng trên sân nhà.

Hamilton cũng nắm giữ kỷ lục về số lần giành pole tại Monza (7 lần) và số vòng chạy nhanh nhất cuộc đua (fastest lap – 7 lần).

Trong số các tay đua hiện tại, Pierre Gasly đã giành chiến thắng F1 đầu tiên trong sự nghiệp tại Monza, khi đăng quang tại Italian GP 2020 trên chiếc AlphaTauri — mang về chiến thắng đầu tiên cho đội đua dưới tên gọi mới.