Thể dục dụng cụ Việt Nam tự tin tỏa sáng

Sau nhiều năm xây dựng nền tảng thành công, các tuyển thủ TDDC Việt Nam tiếp tục đặt mục tiêu bảo vệ và tiếp nối những thành tích đã đạt được. Hành trình thành công của TDDC Việt Nam là một câu chuyện dài được xây dựng từ mồ hôi, nước mắt và tinh thần kiên cường của nhiều thế hệ VĐV.

Lứa VĐV trẻ tài năng

Theo HLV trưởng Trương Minh Sang, đội tuyển TDDC đã được lên kế hoạch tập luyện và thi đấu xuyên suốt từ đầu năm 2025. Các VĐV được cử tham gia một số giải quốc tế lớn như Cúp Thế giới, Giải vô địch châu Á và Giải vô địch thế giới 2025. Đây là những dịp quan trọng để từng tuyển thủ có những đánh giá sát thực về chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và rèn tâm lý thi đấu.

Nguyễn Văn Khánh Phong là một trong những niềm hy vọng của TDDC tại SEA Games 33 (Ảnh: TƯỜNG LINH)

"Ở từng giai đoạn, các VĐV có khoảng 3-4 giải đấu phù hợp. Có lúc VĐV thi đấu nhiều để cọ xát, có lúc phải giảm tần suất để hồi phục và nâng độ khó bài thi. Mục tiêu là duy trì thể lực và đạt độ ổn định kỹ thuật tốt nhất trước SEA Games" - HLV Trương Minh Sang giải thích.

Đội tuyển TDDC Việt Nam đang được xây dựng trên bộ khung lứa VĐV trẻ tài năng, đầy sức mạnh và bản lĩnh. Trụ cột Đinh Phương Thành vẫn giữ được phong độ đỉnh cao kể từ khi giành cú hat-trick "vàng" tại SEA Games 2015. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện và Trịnh Hải Khang là những gương mặt nổi bật, đã chứng minh năng lực toàn diện.

Khánh Phong không chỉ giành HCV SEA Games 32 ở Campuchia mà còn tạo dấu ấn lịch sử với tấm HCB nội dung vòng treo tại ASIAD 19, khẳng định khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các cường quốc châu Á. Xuân Thiện là niềm hy vọng vàng ở nội dung ngựa vòng, từng giành HCV SEA Games 32 và HCV Cúp Thế giới 2025 trong khi Trịnh Hải Khang được đánh giá cao ở các nội dung xà đơn và xà kép. Nguyễn Thị Quỳnh Như hay Bùi Đoàn Quỳnh Nam, các thành viên trụ cột của nhóm nữ, cũng được kỳ vọng nhiều ở các nội dung sở trường.

Mục tiêu 2-3 HCV

SEA Games 33 mang đến những thách thức chưa từng có. Trong chương trình tranh tài chính thức, Ban Tổ chức đại hội quyết định hủy bỏ hai nội dung toàn năng và đồng đội - thế mạnh của TDDC nam Việt Nam. Mọi sự chú ý đổ dồn vào các nội dung cá nhân (đơn môn), mỗi VĐV được dự tối đa 3 nội dung và vào chung kết 2 nội dung.

Sự thay đổi này ảnh hưởng nhất định đến kế hoạch thi đấu nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn nhanh chóng thích ứng thông qua việc điều chỉnh chiến lược tập luyện, thi đấu. Ban Huấn luyện đội cũng tập trung cải thiện thể lực, nâng cao độ khó động tác và rèn luyện tâm lý, nhằm giúp các VĐV tự tin và tỏa sáng khi bước lên sàn thi đấu.

Chỉ tiêu của TDDC Việt Nam tại SEA Games 33 là phấn đấu giành từ 2-3 HCV. Đây là chỉ tiêu thực tế nhưng cũng là nặng gánh áp lực khi đội tuyển phải bảo vệ vị thế đã gầy dựng suốt 2 thập niên qua.

Với tài năng, bản lĩnh và sự quyết tâm của từng thành viên, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những màn trình diễn bùng nổ.

"Theo Ban Huấn luyện, TDDC Việt Nam đã sẵn sàng. SEA Games 33 sẽ là cơ hội để các VĐV TDDC khẳng định tài năng, bảo vệ niềm kiêu hãnh, tiếp tục viết nên những trang vàng mới cho thể thao Việt Nam.