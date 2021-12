Các cô gái BTL Thông Tin hạ Ninh Bình, gặp Hà Nội ở chung kết (bóng chuyền VĐQG)

BTL Thông Tin FLC đánh bại Ninh Bình Doveco vào chung kết

Vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2021 do thiếu vắng hai đội bóng (nam, nữ) tới từ Long An nên mùa giải năm nay sẽ không có đội bóng nào phải xuống chơi ở hạng A. Không gặp áp lực xuống hạng, nhưng giải đấu vẫn diễn ra vô cùng hấp dẫn. 8 đại diện được dự đoán giành vé vào chơi ở bán kết của nam và nữ đều chính xác.

Hot girl Việt Hương và các đồng đội giành vé vào chung kết VĐQG 2021

Với nữ, trận bán kết 1 diễn ra giữa BTL Thông Tin FLC gặp chủ nhà Ninh Bình Doveco, trận bán kết 2 là màn chạm trán giữa HCDG Hà Nội gặp Than Quảng Ninh.

Ở trận bán kết 1 mới kết thúc vào chiều nay, dàn kiều nữ Thông Tin có chiến thắng thuyết phục trước Bích Tuyền và các đồng đội của CLB cố đô Hoa Lư. Chiến thắng giúp Thông Tin "đòi" thành công món nợ để thua Ninh Bình 2-3 ở Cúp Hùng Vương 2019.

Chủ công đang lên Nguyệt Anh bật cao ghi điểm đầu tiên của trận đấu cho Thông Tin. Các tay đập trẻ như Nguyệt Anh, Kiều Trinh, Việt Hương...sau đó giúp đội bóng quân đội liên tục vươn lên dẫn trước trong set 1.

Cao trào được đẩy lên khi Bích Tuyền và các đồng đội chơi tốt ở cuối set. Đã có lúc bị dẫn 14-21, nhưng Ninh Bình rút ngắn điểm số xuống 20-23 rồi 21-24. Đội bóng cố đô để thua set 1(21-25) sau pha đỡ bước 1 không tốt khiến bóng đi sát lưới, Bích Tuyền dù rất cố gắng nhưng không thể cứu thành công.

Sang set 2, Ninh Bình đặt quyết tâm, họ có điểm số đầu tiên từ cú đập "búa bổ" của Bích Tuyền. Ninh Bình liên tục dẫn trước ở những điểm số đầu tiên, tuy nhiên Thông Tin kịp gỡ hòa 6-6. Khi CLB quân đội tiếp tục bị dẫn 10-11, Bùi Thị Ngà có mặt giúp Thông Tin gỡ hòa rồi dẫn trước 13-12 rồi 16-13.

Bích Tuyền và các đồng đội không bỏ cuộc, họ chơi cố gắng bám đuổi từng điểm số. Và thành quả đã đến, Ninh Bình dẫn 23-22, lúc này chuyền hai Linh Chi được tung vào sân, Thông Tin gỡ hòa 23-23. Kịch tính được đẩy lên khi Bích Tuyền bật tại chỗ thực hiện cú đập sau vạch 3m mang về điểm số gỡ hòa 24-24. Điểm sau đó thuộc về Bùi Ngà, và thật đáng tiếc Bích Tuyền đánh ra ngoài điểm quyết định giúp Thông Tin thắng 26-24.

Thông Tin có dàn cầu thủ đồng đều, chất lượng ở các vị trí

Thất bại ở set 2 khiến tinh thần của các cô gái Ninh Bình có phần đi xuống. Ở bên kia chiến tuyến, Thông Tin tung hai ngôi sao giàu kinh nghiệm Bùi Ngà, Linh Chi vào sân ngay đầu set 3, với mong muốn "đánh nhanh thắng nhanh".

Toan tính của HLV Phạm Minh Dũng đã phát huy tác dụng, Thông Tin thể hiện đẳng cấp vượt trội so với Ninh Bình trong set cuối. Không ai bất ngờ khi dàn kiều nữ Thông Tin thắng dễ 25-12, qua đó khép lại trận bán kết 1 với chiến thắng 3-0.

HCĐG Hà Nội thắng nghẹt thở

Không chênh lệch như trận bán kết 1, trận bán kết 2 giữa HCĐG Hà Nội và Than Quảng Ninh đã diễn ra rất kịch tính. Than Quảng Ninh khởi đầu như mơ khi thắng cách biệt 25-18 trong set 1. Bước sang set 2, hai đội đã chơi giằng co kéo tới điểm 28 với phần thắng thuộc về HCĐG Hà Nội, qua đó đưa trận đấu về vạch xuất phát.

HCĐG Hà Nội ngược dòng đánh bại Than Quảng Ninh

Kịch bản set 1 lặp lại ở set 3 khi Than Quảng Ninh giành chiến 25-18, nhưng một lần nữa các cô gái đất mỏ lại để cho đối thủ thắng 25-22 ở set 4. Bước vào set 5 quyết định, HCĐG Hà Nội cho thấy bản lĩnh hơn để giành phần thắng 15-10.

Ngược dòng giành vé chung kết, HCĐG Hà Nội sẽ đối đầu đương kim vô địch BTL Thông Tin FLC. Trận đấu tranh ngôi vô địch bóng chuyền nữ Việt Nam diễn ra vào 20h ngày 24/12.

- Trận đấu tranh vé tham dự trận tranh hạng 6 bóng chuyền nam giữa Hà Nội và VLXD Bình Dương kết thúc trước đó với chiến thắng áp đảo 3-0 cho đội bóng thủ đô. Hà Nội sẽ gặp đội thắng trong trận đấu giữa Tp. Hồ Chí Minh gặp Bến Tre ở trận tranh hạng 6, đội thua cặp này đấu với VLXD Bình Dương ở trận tranh hạng 8. - Màn so tài giữa CLB TP Hồ Chí Minh so tài với Bến Tre diễn ra vào lúc 18 giờ khép lại với chiến thắng 3-1 cho CLB tới từ TP mang tên Bác. Như vậy, TP Hồ Chí Minh sẽ đụng độ với Hà Nội trong trận tranh hạng 6, VLXD Bình Dương đấu Bến Tre ở trận tranh hạng 8 của nam.

