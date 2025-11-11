Đoàn thể thao Singapore lập mốc kỷ lục tại SEA Games 33

Đoàn thể thao Singapore làm lễ xuất quân tham dự SEA Games 33. Ảnh: MARK CHEONG

Ngày 8-11, Hội đồng Olympic quốc gia Singapore (SNOC) đã xác nhận danh sách 930 thành viên tham gia 48 môn thể thao, trong đó có 551 VĐV lần đầu tiên tham dự SEA Games 33, nhiều hơn gấp đôi so với 260 VĐV tham gia kỳ đại hội gần nhất tại Campuchia 2023.

Số lượng VĐV dự SEA Games 33 đông gấp đôi ở Campuchia

Trưởng đoàn Singapore phụ trách Thế vận hội - Lawrence Leow, cho biết việc thu hút thêm nhiều VĐV mới sẽ mang lại điều tốt đẹp cho tương lai, đặc biệt là khi quốc gia này sẽ đăng cai sự kiện thể thao đa môn này vào năm 2029.

Phát biểu với giới truyền thông trong lễ trao cờ SEA Games 33 và Asean Para Games (APG) tại Trường trung học Dunman, chủ tịch Hiệp hội cầu lông Singapore cho biết: “Việc thu hút những người mới tham gia chắc chắn là một chiến lược rất tốt. Sẽ rất tốt cho Singapore khi chúng tôi đăng cai SEA Games 2029. Đến lúc đó, các VĐV mới của chúng tôi sẽ có thêm bốn năm kinh nghiệm và trải nghiệm, chưa kể chúng tôi sẽ tham gia SEA Games 2027 và điều đó sẽ giúp chúng tôi nâng cao hy vọng giành huy chương.

Tôi mong đợi tất cả các VĐV sẽ nỗ lực hết mình, luyện tập chăm chỉ. Và việc tranh tài giành huy chương, tất nhiên, là một trong những kỳ vọng đó. “Nhưng quan trọng hơn với tôi là nếu mọi vận động viên có thể vượt qua mục tiêu cá nhân của mình thì sẽ tốt hơn”.

Chủ tịch SNOC Grace Fu phát biểu: “Mỗi kỳ đại hội đều mang đến cảm giác tự hào, mục đích và sự đoàn kết mới. Và năm nay, tinh thần đó lại tỏa sáng hơn bao giờ hết, vì Singapore sẽ đưa đội tuyển tham dự SEA Games với số lượng đông đảo nhất từ ​​trước đến nay.

Cột mốc này không chỉ phản ánh chiều sâu và sự đa dạng ngày càng tăng của thể thao Singapore mà còn phản ánh cam kết không ngừng nghỉ của các VĐV, huấn luyện viên và hiệp hội thể thao quốc gia, những người trong cộng đồng thể thao đã cùng nhau làm việc không biết mệt mỏi để đạt đến đẳng cấp này”.

551 VĐV Singapore tham gia tranh tài 48 môn thể thao. Ảnh: MARK CHEONG

Những lời "hứa vàng" từ các ứng viên vô địch

Cầu thủ Avril Tan, thành viên của đội bóng sàn nữ đang hướng tới huy chương vàng, sẽ tận hưởng khoảnh khắc khoác áo đội tuyển quốc gia.

Cô gái 22 tuổi này cho biết: “Khi lớn lên, tôi luôn theo dõi SEA Games và các VĐV ở nhiều môn thể thao khác nhau. Thật đáng tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo đấu quốc gia tại đại hội – một trong những sự kiện lớn danh giá nhất của Singapore.

Về cá nhân tôi, vì đây là đại hội lớn đầu tiên của tôi, tôi chỉ muốn thể hiện tốt nhất, chơi tự tin và thậm chí có thể giành được huy chương vàng quốc tế đầu tiên”.

Những người mới khác như Maximilian Maeder, mặc dù mới 19 tuổi, đã có một bộ sưu tập các danh hiệu lớn. VĐV lướt ván diều này từng giành một huy chương đồng Olympic, huy chương vàng tại Đại hội thể thao châu Á và hai danh hiệu vô địch thế giới, sẽ hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng đầu tiên tại đại hội ở Pattaya và Sattahip.

Đội ngũ 930 thành viên sẽ bao gồm các cựu chiến binh như nữ hoàng chạy nước rút bốn huy chương vàng Shanti Pereira - VĐV điền kinh đặt mục tiêu giữ vững thành tích 100 m và 200 m.

VĐV chạy đường dài Soh Rui Yong (từng hai lần giành huy chương vàng marathon vào các năm 2015 và 2017) cũng được kỳ vọng sẽ dẫn đầu đoàn điền kinh. Anh đang nỗ lực nâng cao huy chương bạc ở nội dung 10.000 m tại giải đấu này.

Đoàn thể thao Singapore sẽ được dẫn dắt bởi hai người cầm cờ, VĐV ju-jitsu Noah Lim và VĐV cầu lông Yeo Jia Min, những người đang thi đấu tại SEA Games lần thứ tư và thứ sáu.

Từng giành huy chương bạc tại Giải vô địch Ju-Jitsu thế giới - Lim cho biết: “Năm 2019, tôi đã giành được huy chương ju-jitsu đầu tiên và tôi rất vui khi làm được điều đó. Từ kẻ yếu thế, giờ tôi đã trở thành nhà vô địch, vì vậy áp lực đè lên bản thân tôi lớn hơn rất nhiều… Tôi không muốn nghỉ ngơi. Tôi muốn tiếp tục nỗ lực hơn nữa, cố gắng hết sức và hy vọng sẽ mang về một số huy chương”.

Tay vợt đơn nữ số 19 thế giới Yeo, người đã có năm huy chương đồng SEA Games, chia sẻ: “Đây là một trải nghiệm thực sự mới mẻ và tôi vô cùng vinh dự. Tôi cảm nhận được tinh thần trách nhiệm mới mẻ, ý thức về đạo đức và các giá trị khi đại diện cho Singapore, và tôi rất háo hức chờ đợi

Tôi đã tham dự SEA Games một vài lần và tôi biết áp lực mà tôi sẽ phải đối mặt… “Tôi vẫn chưa giành được huy chương vàng cho Singapore, vì vậy tôi thực sự đang cố gắng hướng tới mục tiêu đó và cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể trong tháng này”.

SEA Games 33 do Thái Lan đăng cai sẽ khai mạc từ ngày 9 đến ngày 20-12.

Singapore sẽ có 41 VĐV tham dự 11 môn thể thao tại Đại hội thể thao người khuyết tật ASEAN (APG) từ ngày 20 đến 26-1-2026.

Đoàn sẽ được dẫn đầu bởi trưởng đoàn Gary Chong, thành viên hội đồng quản trị của Hội đồng Paralympic quốc gia Singapore và Hội đồng thể thao dành cho người khuyết tật Singapore.

Người cầm cờ APG - Joan Hung từng giành huy chương bạc ở môn bóng ném tại giải năm 2022, sẽ tham gia môn para-judo.

Khi được chọn làm người cầm cờ, VĐV khiếm thị Joan Hung chia sẻ: “Tôi nghĩ điều này khá đặc biệt, vì đây là lần đầu tiên tôi làm điều đó. Vì vậy, thật tuyệt vời khi được cầm cờ, đặc biệt là sau khi tôi chuyển sang thể thao khác. Nó giống như một bước tiến mới. Và hy vọng nó có thể phát triển phong trào (thể thao dành cho người khuyết tật) tại Singapore”.