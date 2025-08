Djokovic lập kỷ lục tệ nhất tại Grand Slam sau 15 năm, vẫn khiến đàn em nể phục

😞Djokovic tái hiện chuỗi phong độ đáng quên ở Grand Slam

Năm 2025, Djokovic đã vào đến bán kết cả 3 giải Grand Slam, khẳng định sức mạnh ở tuổi 38. Tay vợt từng giành 24 danh hiệu Grand Slam là 1 trong 2 ngôi sao chơi 3 trận bán kết Grand Slam trong mùa này bên cạnh Sinner.

Djokovic 2 lần thua Sinner ở bán kết Roland Garros 2025 và bán kết Wimbledon 2025, bỏ cuộc trước Zverev tại bán kết Australian Open 2025. Điều đáng nói, đây cũng là chuỗi phong độ tệ nhất của anh kể từ năm 2010 tại bán kết các giải Grand Slam.

Djokovic liên tục thất bại ở bán kết các giải Grand Slam

Trước đây, Djokovic không đạt phong độ cao nhất trong 8 trận bán kết Grand Slam đầu tiên cho đến Wimbledon 2010, khi chỉ thắng 2 trận và để thua 4 trận bán kết liên tiếp từ 2008 đến 2010.

Djokovic đã nâng tầm đẳng cấp sau quãng thời gian đáng thất vọng đó, tạo nên phong độ ấn tượng với 32 chiến thắng và chỉ 5 trận thua từ US Open 2010 đến US Open 2023. Trong khoảng thời gian từ Wimbledon 2013 đến US Open 2023, tay vợt Serbia chỉ để thua 2 trận bán kết Grand Slam, tiến vào nhiều trận chung kết và chinh phục những kỷ lục tối cao.

🎾Djokovic tuổi 38 vẫn đi tìm vinh quang

Trong kỷ nguyên mà mỗi lần tiến sâu tại Grand Slam đòi hỏi thể chất và tinh thần rất cao, việc Djokovic góp mặt ở cả 3 trận bán kết cho thấy sự vĩ đại và bền bỉ của anh. Tuy nhiên, chuỗi thất bại năm nay cho thấy tay vợt người Serbia đã bị các đối thủ trẻ hơn bỏ lại phía sau đáng kể.

Gánh nặng thể chất ngày càng lớn. Nhưng bất chấp mọi trở ngại, Djokovic vẫn tiếp tục thách thức những tay vợt hàng đầu thế giới tại các giải Grand Slam.

Djokovic tiếp tục chứng minh sự ổn định trên những sân khấu lớn nhất của quần vợt. Điều tuyệt vời nhất chính là khát khao và đam mê của anh vẫn không hề phai nhạt, dù đã chinh phục mọi đỉnh cao.

US Open là cơ hội cuối để Djokovic đoạt Grand Slam thứ 25 lịch sử ngay trong năm 2025. Các CĐV ắt hẳn rất muốn "Nole" phá dớp để thua liên tiếp ở bán kết các giải Grand Slam để chinh phục kỷ lục vô tiền khoáng hậu đó.