Trực tiếp bóng đá U20 Iran - U20 Việt Nam: Trông đợi vào phép màu (Vòng loại U20 châu Á)

19h, 6/9 | Việt Trì U20 Iran 0 - 0 U20 Việt Nam (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U20 Iran vs U20 Việt Nam U20 Việt Nam Điểm Maghsoudi Akbari Jannia Abbasi Alipour Beheshti Sahneh Esmi Cheshmberah Kazemi Điểm Phan Đình Bách Nguyễn Quốc Khánh Lê Tấn Dũng Bùi Duy Đăng Đinh Xuân Khải Đậu Hồng Phong Nguyễn Văn Khánh Trần Hoàng Khanh Hoàng Trọng Duy Khang Trần Gia Bảo Nguyễn Trọng Đức Vũ Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U20 Iran U20 Iran U20 Việt Nam Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Maghsoudi, Akbari, Jannia, Abbasi, Alipour, Beheshti, Sahneh, Esmi, Cheshmberah, Kazemi Phan Đình Bách, Nguyễn Quốc Khánh, Lê Tấn Dũng, Bùi Duy Đăng, Đinh Xuân Khải, Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hoàng Khanh, Hoàng Trọng Duy Khang, Trần Gia Bảo, Nguyễn Trọng Đức Vũ

U20 Việt Nam trông đợi vào phép màu

U20 Việt Nam hiện không có điểm số nào sau 2 trận ở vòng loại U20 châu Á. Toàn đội xếp cuối bảng C khi để thua 0-3 trước U20 Triều Tiên và 1-2 trước U20 Palestine.

Với tình hình như vậy, U20 Việt Nam cần thắng U20 Iran ở trận đấu cuối với cách biệt từ 2 bàn trở lên để nuôi hy vọng vượt qua vòng loại.

Trong trường hợp U20 Việt Nam thắng đối thủ này với cách biệt 1 bàn, U20 Việt Nam cần tạo ra những tỷ số như 3-2 hoặc 4-3, đồng thời mong đợi U20 Triều Tiên thắng U20 Palestine. Không dễ để làm được điều đó khi U20 Iran cũng bước vào trận đấu tới với mục tiêu kiếm về 3 điểm.

Nếu U20 Palestine giành ít nhất 1 điểm trước U20 Triều Tiên, U20 Việt Nam sẽ không thể vươn lên vị trí thứ 2 bảng C, kể cả trong trường hợp đánh bại Iran.

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