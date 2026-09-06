Trực tiếp bóng đá U20 Iran - U20 Việt Nam: Trông đợi vào phép màu (Vòng loại U20 châu Á)
(19h, 6/9, bảng C vòng loại U20 châu Á) U20 Việt Nam phải tìm cách đánh bại U20 Iran để mơ đoạt vé đi tiếp.
19h, 6/9 | Việt Trì
Điểm
Maghsoudi
Akbari
Jannia
Abbasi
Alipour
Beheshti
Sahneh
Esmi
Cheshmberah
Kazemi
Điểm
Phan Đình Bách
Nguyễn Quốc Khánh
Lê Tấn Dũng
Bùi Duy Đăng
Đinh Xuân Khải
Đậu Hồng Phong
Nguyễn Văn Khánh
Trần Hoàng Khanh
Hoàng Trọng Duy Khang
Trần Gia Bảo
Nguyễn Trọng Đức Vũ
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
U20 Việt Nam trông đợi vào phép màu
U20 Việt Nam hiện không có điểm số nào sau 2 trận ở vòng loại U20 châu Á. Toàn đội xếp cuối bảng C khi để thua 0-3 trước U20 Triều Tiên và 1-2 trước U20 Palestine.
Với tình hình như vậy, U20 Việt Nam cần thắng U20 Iran ở trận đấu cuối với cách biệt từ 2 bàn trở lên để nuôi hy vọng vượt qua vòng loại.
Trong trường hợp U20 Việt Nam thắng đối thủ này với cách biệt 1 bàn, U20 Việt Nam cần tạo ra những tỷ số như 3-2 hoặc 4-3, đồng thời mong đợi U20 Triều Tiên thắng U20 Palestine. Không dễ để làm được điều đó khi U20 Iran cũng bước vào trận đấu tới với mục tiêu kiếm về 3 điểm.
Nếu U20 Palestine giành ít nhất 1 điểm trước U20 Triều Tiên, U20 Việt Nam sẽ không thể vươn lên vị trí thứ 2 bảng C, kể cả trong trường hợp đánh bại Iran.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-06/09/2026 12:18 PM (GMT+7)