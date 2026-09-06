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Trực tiếp bóng đá U20 Iran - U20 Việt Nam: Trông đợi vào phép màu (Vòng loại U20 châu Á)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay U20 Việt Nam

(19h, 6/9, bảng C vòng loại U20 châu Á) U20 Việt Nam phải tìm cách đánh bại U20 Iran để mơ đoạt vé đi tiếp.

19h, 6/9 | Việt Trì

U20 Iran
Trực tiếp bóng đá U20 Iran - U20 Việt Nam: Trông đợi vào phép màu (Vòng loại U20 châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U20 Iran - U20 Việt Nam: Trông đợi vào phép màu (Vòng loại U20 châu Á) - 1
U20 Việt Nam
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U20 Iran - U20 Việt Nam: Trông đợi vào phép màu (Vòng loại U20 châu Á) - 1
Maghsoudi, Akbari, Jannia, Abbasi, Alipour, Beheshti, Sahneh, Esmi, Cheshmberah, Kazemi
Trực tiếp bóng đá U20 Iran - U20 Việt Nam: Trông đợi vào phép màu (Vòng loại U20 châu Á) - 1
Phan Đình Bách, Nguyễn Quốc Khánh, Lê Tấn Dũng, Bùi Duy Đăng, Đinh Xuân Khải, Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hoàng Khanh, Hoàng Trọng Duy Khang, Trần Gia Bảo, Nguyễn Trọng Đức Vũ

U20 Việt Nam trông đợi vào phép màu

U20 Việt Nam hiện không có điểm số nào sau 2 trận ở vòng loại U20 châu Á. Toàn đội xếp cuối bảng C khi để thua 0-3 trước U20 Triều Tiên và 1-2 trước U20 Palestine. 

Với tình hình như vậy, U20 Việt Nam cần thắng U20 Iran ở trận đấu cuối với cách biệt từ 2 bàn trở lên để nuôi hy vọng vượt qua vòng loại. 

Trong trường hợp U20 Việt Nam thắng đối thủ này với cách biệt 1 bàn, U20 Việt Nam cần tạo ra những tỷ số như 3-2 hoặc 4-3, đồng thời mong đợi U20 Triều Tiên thắng U20 Palestine. Không dễ để làm được điều đó khi U20 Iran cũng bước vào trận đấu tới với mục tiêu kiếm về 3 điểm.

Nếu U20 Palestine giành ít nhất 1 điểm trước U20 Triều Tiên, U20 Việt Nam sẽ không thể vươn lên vị trí thứ 2 bảng C, kể cả trong trường hợp đánh bại Iran.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/09/2026 12:18 PM (GMT+7)
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