Djokovic tiến thoái lưỡng nan: "Ngựa vẫn hay" nhưng đường ở Grand Slam là quá dài

Sau thất bại tại bán kết US Open 2025 trước Carlos Alcaraz, Novak Djokovic một lần nữa đang đứng trước ngã rẽ lớn trong sự nghiệp huy hoàng bậc nhất lịch sử quần vợt. Dù phong độ vẫn rất đỉnh cao với kỷ lục vào bán kết 4 Grand Slam liên tiếp trong năm, nhưng việc chưa thể có thêm danh hiệu Grand Slam nào trong mùa giải được xem là minh chứng rõ ràng cho một thực tế, Djokovic vẫn chơi hay, nhưng để chinh phục đỉnh cao Grand Slam lần nữa, anh phải vượt qua hai đối thủ lớn Alcaraz và Jannik Sinner.

Djokovic hiện tại chơi tiếp thì khó giành Grand Slam mà giải nghệ thì tiếc vì phong độ vẫn tốt

Djokovic, năm nay 38 tuổi, vẫn duy trì thể hiện đẳng cấp hàng đầu thế giới. Tại US Open 2025, anh đã đấu sòng phẳng với Alcaraz trong hai set đầu (6-4, 7-6), cho thấy anh không phải tay vợt đã hết thời.

Tuy nhiên, thể lực không còn ủng hộ Djokovic ở những giai đoạn quyết định của trận đấu năm set. Cựu số 1 thế giới thừa nhận anh đã "cạn năng lượng" từ set thứ ba, khi Alcaraz vẫn giữ phong độ và sự bền bỉ vượt trội để thắng chung cuộc 6-4, 7-6, 6-2.

Điều đáng chú ý ở Djokovic là sự thừa nhận hết sức chân thực về giới hạn thể lực: "Tôi hài lòng về trình độ chơi, nhưng thể lực là vấn đề. Tôi đã cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể, nhưng không đủ để đối đầu với họ trong những trận đấu dài năm set".

⚡ Cuộc khủng hoảng thế hệ: Djokovic đối mặt Alcaraz và Sinner

Alcaraz và Sinner không phải là đối thủ thường, mà là biểu tượng đỉnh cao của thế hệ quần vợt trẻ với sức mạnh, tốc độ và chiến thuật hiện đại. Djokovic đã thua 3/4 trận bán kết gặp hai tay vợt này trong năm 2025. Nếu không có sự xuất sắc của họ, với phong độ hiện tại, Djokovic hoàn toàn có khả năng giành cả bốn Grand Slam trong năm, nhưng đó chỉ là chuyện... nếu như.

Để có Grand Slam thứ 25, kỷ lục lịch sử mà Djokovic theo đuổi khát khao anh bắt buộc phải giải được bài toán khó là vượt qua Alcaraz và Sinner ở các trận năm set. Đây là thử thách về kỹ thuật, chiến thuật và thể lực. Djokovic hiện vẫn giữ phong độ ổn định, nhưng khi bước vào các giai đoạn cuối cùng của Grand Slam, thể lực hạn chế đang là rào cản lớn.

⏳ "Tiến thoái lưỡng nan": Đỉnh cao vẫn còn, nhưng phép màu rất khó xảy ra

Djokovic đang trong thế “tiến thoái lưỡng nan” rõ nét. Anh không muốn nghỉ thi đấu, bởi vẫn đủ sức đua tranh ở 4 giải Grand Slam hàng đầu với tần suất vào bán kết liên tục. Tuy nhiên, việc không thể vượt qua kỳ phùng địch thủ trẻ tuổi khiến anh khó tiến thêm một bước để giành lấy các danh hiệu.

Sinner, Alcaraz là hai bài toán mà Djokovic cần phải giải lúc này

Chính Djokovic cũng thừa nhận, anh có cơ hội tốt hơn ở các giải đấu theo thể thức ba set, như nhiều giải Masters 1000, vì đó là thể thức phù hợp với thể trạng hiện tại hơn. Nhưng Grand Slam, nơi chỉ thi đấu thể thức năm set vẫn là thử thách khắc nghiệt mà anh đang cố gắng tìm lời giải. Djokovic nhấn mạnh anh sẽ không từ bỏ giấc mơ chinh phục Grand Slam, nhưng cũng thực tế rằng nhiệm vụ đó ngày càng trở nên khó khăn hơn.

🏆 Di sản bất biến, tương lai bỏ ngỏ

Djokovic là huyền thoại với 24 Grand Slam trong tay và thành tích vào bán kết liên tiếp ở tuổi 38 đã là bất khả thi đối với đa số tay vợt chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tennis thế giới đang chứng kiến sự xuất hiện của các tay vợt trẻ siêu đẳng như Alcaraz và Sinner, những người có lối chơi gần như hoàn hảo.

Quan trọng, Djokovic vẫn hừng hực ý chiến đấu sau trận thua Alcaraz ở bán kết US Open 2025

Djokovic đã tôn trọng và chúc mừng sự xuất sắc của thế hệ trẻ, thừa nhận anh đang ở thời điểm khó khăn về mặt thể chất, điều tất yếu của tuổi tác tích tụ qua hơn 20 năm thi đấu đỉnh cao. Thể lực giảm sút không chỉ ảnh hưởng đến khả năng duy trì thể hiện trong suốt trận đấu mà còn đến cả khả năng phục hồi giữa các giải đấu lớn.

Tuy vậy, trải qua những thất bại gần đây, Djokovic vẫn chưa cho thấy dấu hiệu buông xuôi về mặt tinh thần, điều đó chứng tỏ anh vẫn còn sự niềm tin, khát khao và bản lĩnh của ngôi sao vĩ đại bậc nhất lịch sử quần vợt. Dù phải đối mặt với sức ép lớn từ các tay vợt trẻ và giới hạn thể lực, Djokovic vẫn cam kết sẽ tiếp tục chiến đấu trong mùa giải 2026 và cả các Grand Slam tiếp theo.