Djokovic bất ngờ ngầm chỉ trích Alcaraz "nói nhiều mà làm ít"

Trước thềm Thượng Hải Masters 2025, làng quần vợt thế giới dậy sóng khi Novak Djokovic, tay vợt số 5 thế giới người Serbia, bất ngờ lên tiếng chỉ trích Carlos Alcaraz vì “nói nhiều hơn làm” trong câu chuyện về lịch thi đấu dày đặc của ATP.

Nole (áo cam) dùng những lời lẽ hướng thẳng về phía Alcaraz

🗣️ Alcaraz than phiền vì “lịch thi đấu quá tải”

Trước đó, Carlos Alcaraz đã gây tranh cãi khi tuyên bố: “Lịch thi đấu hiện nay quá dày. Có quá nhiều giải bắt buộc, các tay vợt không được quyền lựa chọn. Tôi có thể phải bỏ qua một số giải trong tương lai để giữ thể lực và tinh thần ổn định”.

Phát biểu này của Alcaraz được nhiều ngôi sao ủng hộ, trong đó có Coco Gauff và Iga Swiatek, những người cũng phàn nàn về việc WTA và ATP “ép lịch quá khắt khe”.

Tuy nhiên, lời nói của Alcaraz nhanh chóng phản tác dụng khi anh bị chỉ trích “thiếu nhất quán”. Cựu tay vợt Rennae Stubbs thẳng thắn nhận xét trên podcast cá nhân: “Carlos than mệt, nhưng lại nhận hàng loạt trận biểu diễn vào tháng 12. Thật khó nghiêm túc với lời kêu gọi giảm tải của cậu ta khi lịch biểu diễn kín đặc”.

Sự mâu thuẫn này khiến dư luận đặt dấu hỏi về “độ chân thành” của tay vợt người Tây Ban Nha, đặc biệt khi anh rút lui khỏi Thượng Hải Masters 2025 vì “lý do thể lực”, chỉ ít ngày sau khi vô địch Japan Open.

🔥 Djokovic phản pháo: “Đừng chỉ nói trong họp báo”

Khi được hỏi về chủ đề này, Novak Djokovic bất ngờ lên tiếng thẳng thắn: “Tôi thấy rất nhiều tay vợt nói về nghĩa vụ thi đấu, nhưng chính họ lại ký hàng loạt hợp đồng biểu diễn để kiếm thêm tiền. Điều đó thật mâu thuẫn”.

Anh tiếp lời, gửi thông điệp rõ ràng nhắm đến các tay vợt trẻ, trong đó có Alcaraz: “Chúng ta phàn nàn, nhưng lại không bỏ thời gian và công sức để thay đổi. Muốn cải thiện, cần hành động thực tế, chứ không phải chỉ nói trong các buổi họp báo. Tôi biết điều đó từ chính trải nghiệm của mình”.

Djokovic cũng thừa nhận anh từng phản đối việc kéo dài các giải Masters 1000 lên hai tuần, điều khiến lịch thi đấu thêm căng thẳng. Tuy nhiên, theo anh, gốc rễ vấn đề nằm ở việc các tay vợt thiếu sự đoàn kết trong việc thương lượng với ATP.

“Có một thế lực độc quyền trong việc ra quyết định. Nhiều người không muốn thay đổi, còn các tay vợt lại không đủ đoàn kết để tạo ra tiếng nói chung”, Nole khẳng định.