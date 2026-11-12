Harry Kane sắp lập kỷ lục mới cho ĐT Anh, được vinh danh đặc biệt ở Wembley

Kỷ lục ra sân lịch sử và màn vinh danh Quả bóng vàng tại Wembley

Harry Kane chuẩn bị trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử đội tuyển Anh khi góp mặt ở trận đấu thứ 126 cho "Tam sư" trong cuộc đối đầu với Croatia tại UEFA Nations League vào đêm nay (2h45, 13/11).

Harry Kane chính thức trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển Anh nhiều nhất lịch sử.

Thành tích này sẽ giúp anh xô đổ kỷ lục 125 lần khoác áo ĐTQG do thủ môn huyền thoại Peter Shilton nắm giữ suốt từ năm 1989. Trước giờ bóng lăn, một lễ vinh danh trang trọng sẽ diễn ra ngay trên mặt cỏ Wembley, với sự tham dự của chính Peter Shilton để trao lại cột mốc lịch sử cho chân sút người Anh.

Bên cạnh kỷ lục ra sân, danh hiệu Quả bóng vàng cao quý mà anh vừa giành được cũng sẽ được tôn vinh trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả nhà.

Bày tỏ cảm xúc trước thềm sự kiện trọng đại, thủ quân đội tuyển Anh nhấn mạnh cột mốc này là minh chứng rõ nhất cho sự kiên trì và phong độ ổn định ở đỉnh cao: "Đây chắc chắn là một trong những thành tựu lớn nhất sự nghiệp của tôi. Nó thể hiện phong độ ổn định qua từng năm ở cấp độ cao nhất. Việc đạt được số trận đấu này là kết quả từ quá trình nỗ lực bền bỉ phía sau hậu trường".

Anh cũng bày tỏ niềm tự hào khi chuẩn bị mang danh hiệu cá nhân về chia sẻ cùng tập thể: "Chiếc cúp vẫn đang ở Munich nhưng tôi hy vọng nó sẽ có mặt tại Wembley vào ngày mai. Thật tuyệt vời khi được chung vui cùng những người đã hỗ trợ tôi đạt tới danh hiệu này. Đây là niềm tự hào lớn cho Bayern Munich, cho đội tuyển Anh và các CĐV".

Khát vọng chinh phục cột mốc 100 bàn thắng cho "Tam sư"

Dù sắp chạm tới đỉnh cao cả về số lần ra sân lẫn các danh hiệu cá nhân, anh khẳng định bản thân chưa có ý định dừng lại. Với thể trạng sung mãn, chân sút của "Tam sư" nhanh chóng đặt ra những mục tiêu tiếp theo cho chặng đường phía trước, đồng thời nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ ban huấn luyện.

Về phần mình, tiền đạo thủ lĩnh của đội tuyển Anh khẳng định: "Tôi không muốn đặt ra giới hạn nào cho bản thân. Cột mốc 100 bàn thắng cho đội tuyển Anh là mục tiêu tuyệt vời tiếp theo mà tôi muốn sớm chinh phục. Về số lần ra sân, tôi chỉ muốn đón nhận mọi thứ tự nhiên. Hiện tại tôi cảm thấy rất sung mãn và hy vọng sẽ tiếp tục cống hiến trong nhiều năm tới".