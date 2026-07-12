Nữ thần tennis bị đình chỉ thi đấu ở Wimbledon vì mặc nội y quá nổi bật

Không phải những cú ace hay các pha đôi công đỉnh cao, thứ khiến Wimbledon một thời khiến truyền thông rộn ràng lại là… chiếc nội y màu vàng kim của tay vợt người Mỹ Karol Fageros.

Fageros - nữ thần nổi loạn một thời ở Wimbledon

Giữa bầu không khí cổ điển và đầy quy tắc của All England Club cuối thập niên 1950, Fageros xuất hiện như một biểu tượng nổi loạn. Mỗi lần di chuyển hoặc tung cú giao bóng, phần nội y ánh kim lấp lánh bên dưới váy tennis của cô lại vô tình lọt vào ống kính và khiến khán giả xôn xao.

Sự việc nhanh chóng biến Karol Fageros thành cái tên gây tranh cãi bậc nhất Wimbledon thời điểm đó.

Bị Wimbledon “tuýt còi” vì quá nổi bật

Theo truyền thông Anh, các quan chức Wimbledon khi ấy lo ngại bộ trang phục của Fageros có thể khiến đối thủ mất tập trung. Ban tổ chức thậm chí từng cấm cô thi đấu tại giải vì chiếc quần lót vàng bị cho là quá phản cảm với tiêu chuẩn truyền thống của Wimbledon.

Áp lực dư luận khiến Fageros buộc phải điều chỉnh trang phục. Cô chỉ được phép thi đấu trở lại sau khi đồng ý che phần nội y ánh kim bằng lớp ren trắng nhằm phù hợp với dress code của All England Club.

Trớ trêu ở chỗ, scandal này lại khiến tên tuổi của cô nổi như cồn. Báo chí Mỹ gọi Fageros là “cô gái với chiếc quần vàng”, còn nhiều phóng viên Anh được mô tả là “bối rối” mỗi khi phỏng vấn nữ tay vợt xinh đẹp này.

Tuy nhiên, ánh đèn truyền thông lại vô tình tạo áp lực lớn lên chính Fageros. Cô từng thừa nhận bản thân mất tập trung vì tiếng cười và những ánh mắt đổ dồn từ khán đài mỗi khi váy bị tung lên lúc thi đấu.

Trang phục của bà Fageros là chủ đề thu hút giới truyền thông

Vụ việc mở màn cho cuộc chiến trang phục tại Wimbledon

Dù gây tranh cãi, câu chuyện của Karol Fageros lại trở thành một trong những dấu mốc đặc biệt nhất lịch sử Wimbledon. Nó mở đầu cho hàng loạt tranh luận kéo dài nhiều thập kỷ về quy định trang phục cực kỳ nghiêm ngặt của giải Grand Slam danh giá này.

Từ năm 1963, Wimbledon gần như bắt buộc các tay vợt mặc đồ trắng hoàn toàn. Đến năm 2014, luật còn bị đánh giá quá khắt khe khi một số VĐV nữ được cho là phải thay cả áo ngực vì không đúng màu quy định.

Sau nhiều sức ép từ giới vận động viên và các tổ chức bảo vệ phụ nữ, Wimbledon cuối cùng cũng nới lỏng luật vào năm 2022, cho phép các tay vợt nữ mặc quần short tối màu bên trong để tạo cảm giác thoải mái hơn trong kỳ kinh nguyệt.

Từ chiếc nội y vàng gây sốc của Karol Fageros cho tới các cuộc tranh cãi hiện đại, Wimbledon vẫn luôn là nơi tennis và thời trang va chạm theo cách đặc biệt nhất.