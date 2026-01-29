Đỉnh cao tennis bán kết Australian Open: Sabalenka - Rybakina phô diễn đẳng cấp

Sabalenka - Svitolina: Khoảng 15h30, 29/1 (bán kết đơn nữ)

Aryna Sabalenka tiến vào bán kết Australian Open 2026 với đẳng cấp vượt trội của tay vợt số 1 thế giới. Chiến thắng 6-3, 6-0 trước Iva Jovic giúp cô nối dài chuỗi 8 trận vào bán kết Grand Slam sân cứng liên tiếp, vẫn chưa thua set nào tại Melbourne năm nay. Sabalenka đang hướng tới chung kết Australian Open thứ tư liên tiếp, khẳng định vị thế thống trị trên mặt sân cứng.

Sabalenka (bên trái) được đánh giá cao hơn nhưng không thể chủ quan trước Svitolina (bên phải)

Elina Svitolina tạo nên dấu ấn đặc biệt bằng màn hủy diệt Coco Gauff 6-1, 6-2 chỉ sau 59 phút. Đây là bán kết Australian Open đầu tiên của tay vợt Ukraine sau 13 lần tham dự, đồng thời là bán kết Grand Slam thứ tư trong sự nghiệp. Chuỗi 10 trận toàn thắng từ đầu mùa 2026 mang lại cho Svitolina sự tự tin lớn, cùng lối chơi phòng ngự phản công đầy hiệu quả.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu không ủng hộ Svitolina. Sabalenka đang dẫn 5-1 trong 6 lần hai tay vợt chạm mặt, thắng 4 lần liên tiếp gần nhất, và luôn chiếm ưu thế rõ rệt ở khả năng giao bóng lẫn sức nặng từ những pha đánh bóng ở cuối sân. Khi hai tay vợt đều đạt phong độ cao, khác biệt thường đến từ khả năng áp đặt thế trận và xử lý các thời điểm căng thẳng, nơi Sabalenka gần như không có đối thủ. Việc cô thắng 20 loạt tie-break Grand Slam liên tiếp kể từ năm 2023 là minh chứng rõ ràng nhất.

Svitolina đủ bản lĩnh và phong độ để tạo ra những thời điểm khó chịu, thậm chí kéo trận đấu vào thế giằng co. Nhưng về tổng thể, Sabalenka vượt trội ở sức mạnh, giao bóng và kinh nghiệm đỉnh cao tại Melbourne. Nếu không có biến số lớn, tay vợt số 1 thế giới nhiều khả năng sẽ kiểm soát trận đấu.

Dự đoán kết quả: Sabalenka thắng sau 2 set

Rybakina - Pegula: Khoảng 17h, 29/1 (bán kết đơn nữ)

Trận bán kết đơn nữ còn lại tại Melbourne là màn so tài cân não giữa Elena Rybakina và Jessica Pegula, hai tay vợt có phong cách trái ngược nhưng cùng đạt phong độ cao. Rybakina tiến vào bán kết chưa thua set nào, đỉnh cao là chiến thắng thuyết phục trước Iga Swiatek ở tứ kết, nơi cú giao bóng uy lực và khả năng áp đặt từ cuối sân tiếp tục phát huy hiệu quả. Đây là bán kết Australian Open thứ hai trong sự nghiệp của tay vợt Kazakhstan, nhà cựu vô địch Wimbledon 2022 với bản lĩnh đã được kiểm chứng.

Cựu vô địch Wimbledon 2022, Rybakina (bên phải) có trận đấu dự báo quyết liệt với Pegula (bên phải)

Pegula cũng không kém phần thuyết phục. Tay vợt Mỹ vượt qua Madison Keys và Amanda Anisimova, dựa trên lối chơi ổn định, độ chính xác cao và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu. Không cần quá nhiều cú đánh “ăn điểm ngay”, Pegula thắng bằng chiều sâu bóng và sự bền bỉ, khiến đối thủ tự mắc sai lầm.

Hai tay vợt đang ngang nhau về đối đầu (3-3) và chỉ hơn kém một bậc trên bảng xếp hạng, hứa hẹn một trận đấu giằng co. Khác biệt nhiều khả năng nằm ở những thời khắc chịu áp lực cao, nơi Rybakina có lợi thế nhờ cú giao bóng và kinh nghiệm ở các trận đấu lớn tại Grand Slam.

Pegula đủ khả năng kéo trận đấu căng thẳng, nhưng sức mạnh và bản lĩnh của Rybakina có thể tạo khác biệt.

Dự đoán kết quả: Rybakina thắng sau 3 set (2-1)

Lịch thi đấu tennis Australian Open 2026 ngày 29/1